Враг стягивает БК на Запорожское направление, а движение на север Донецкой области остановилось, - Андрющенко

Несмотря на регулярные и успешные удары Сил обороны Украины по вражеской логистике, российские оккупационные войска не прекращают попыток дополнительно снабдить свои подразделения техникой и боеприпасами. Основное внимание противника в настоящее время сосредоточено на Запорожской области.

Об этом в своем отчете о перемещении оккупационных сил сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, текущая ситуация на ключевых участках фронта выглядит следующим образом:

Оккупанты пытаются максимально укрепить свои позиции вокруг Орехова и насытить эти участки дополнительными ресурсами.

Интенсивность движения: Фиксируется ежедневное прохождение от 10 до 40 грузовиков врага.

Характер груза: Подавляющее большинство колонн транспортирует боеприпасы (БК) для обеспечения артиллерии и пехотных подразделений.

В то же время на других участках логистическая активность захватчиков существенно снизилась. В частности, переброска сил на север Донецкой области со стороны временно оккупированного Бердянска в настоящее время упала почти до нуля.

Украинские военные и партизанские движения продолжают тщательно отслеживать маршруты передвижения техники РФ для дальнейшего поражения логистических узлов врага.

