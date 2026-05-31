Враг стягивает БК на Запорожское направление, а движение на север Донецкой области остановилось, - Андрющенко
Несмотря на регулярные и успешные удары Сил обороны Украины по вражеской логистике, российские оккупационные войска не прекращают попыток дополнительно снабдить свои подразделения техникой и боеприпасами. Основное внимание противника в настоящее время сосредоточено на Запорожской области.
Об этом в своем отчете о перемещении оккупационных сил сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, текущая ситуация на ключевых участках фронта выглядит следующим образом:
Оккупанты пытаются максимально укрепить свои позиции вокруг Орехова и насытить эти участки дополнительными ресурсами.
-
Интенсивность движения: Фиксируется ежедневное прохождение от 10 до 40 грузовиков врага.
-
Характер груза: Подавляющее большинство колонн транспортирует боеприпасы (БК) для обеспечения артиллерии и пехотных подразделений.
В то же время на других участках логистическая активность захватчиков существенно снизилась. В частности, переброска сил на север Донецкой области со стороны временно оккупированного Бердянска в настоящее время упала почти до нуля.
Украинские военные и партизанские движения продолжают тщательно отслеживать маршруты передвижения техники РФ для дальнейшего поражения логистических узлов врага.
А скільки це км від лінії фронту?
