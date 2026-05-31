947 3

Враг стягивает БК на Запорожское направление, а движение на север Донецкой области остановилось, - Андрющенко

Несмотря на регулярные и успешные удары Сил обороны Украины по вражеской логистике, российские оккупационные войска не прекращают попыток дополнительно снабдить свои подразделения техникой и боеприпасами. Основное внимание противника в настоящее время сосредоточено на Запорожской области.

Об этом в своем отчете о перемещении оккупационных сил сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, текущая ситуация на ключевых участках фронта выглядит следующим образом:

Оккупанты пытаются максимально укрепить свои позиции вокруг Орехова и насытить эти участки дополнительными ресурсами.

  • Интенсивность движения: Фиксируется ежедневное прохождение от 10 до 40 грузовиков врага.

  • Характер груза: Подавляющее большинство колонн транспортирует боеприпасы (БК) для обеспечения артиллерии и пехотных подразделений.

В то же время на других участках логистическая активность захватчиков существенно снизилась. В частности, переброска сил на север Донецкой области со стороны временно оккупированного Бердянска в настоящее время упала почти до нуля.

Украинские военные и партизанские движения продолжают тщательно отслеживать маршруты передвижения техники РФ для дальнейшего поражения логистических узлов врага.

Інтенсивність руху: Фіксується щоденне проходження від 10 до 40 вантажівок ворога.

Характер вантажу: Переважна більшість колон транспортує ********** (БК) для забезпечення артилерії та піхотних підрозділів.

А скільки це км від лінії фронту?
31.05.2026 10:59 Ответить
андрющенко патужний розвідник!
андрющенко повинен видавати якусь муйню, дуже часто!
андрющенку за це державні кошти платять!
наші з вами!!!!!!!!!!!!!
31.05.2026 11:01 Ответить
це що звіт для кідарів де потрібно підсилити логістику та постачання?
31.05.2026 12:21
 
 