Ворог стягує БК на Запорізький напрямок, а рух на північ Донеччини зупинився, - Андрющенко. ВIДЕО

Попри регулярні та успішні удари Сил оборони України по ворожій логістиці, російські окупаційні війська не полишають спроб додатково наситити свої підрозділи технікою та боєприпасами. Головний фокус ворога наразі змістився на Запорізьку область.

Про це у своєму звіті щодо переміщення окупаційних сил повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

За його словами, поточна ситуація на ключових ділянках фронту виглядає наступним чином:

Окупанти намагаються максимально посилити свої позиції навколо Оріхова та наситити ці відтинки додатковим ресурсом.

Інтенсивність руху: Фіксується щоденне проходження від 10 до 40 вантажівок ворога.

Характер вантажу: Переважна більшість колон транспортує боєприпаси (БК) для забезпечення артилерії та піхотних підрозділів.

Водночас на інших ділянках логістична активність загарбників суттєво знизилася. Зокрема, перекидання сил на північ Донецької області з напрямку тимчасово окупованого Бердянська наразі впало майже до нуля.

Українські військові та партизанські рухи продовжують ретельно відстежувати маршрути пересування техніки РФ для подальшого ураження лоігстичних вузлів ворога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБС завдали ударів по полігонах армії РФ у глибокому тилу: під атакою опинилася 64-та бригада, причетна до злочинів у Бучі. ВIДЕО