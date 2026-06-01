Воины 115 ОМБр зачистили Новоплатоновку от инфильтрированных групп противника, - ГОС. ВИДЕО
Новоплатоновку в Харьковской области очистили от врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.
Детали успешной операции
Как отмечается, бойцы 115 ОМБр провели успешную операцию по зачистке Новоплатоновки от инфильтрированных групп противника.
"Во время выполнения задачи применялся наземный роботизированный комплекс, который обеспечил огневое прикрытие и помог украинским воинам выполнить поставленные задачи", — говорится в сообщении.
Более подробной информации об операции воинов 115-й механизированной бригады на данный момент нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий01.06.2026 15:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль