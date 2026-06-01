Воїни 115 ОМБр зачистили Новоплатонівку від інфільтрованих груп противника, - УОС. ВIДЕО

Новоплатонівку Харківської області зачищено від ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

Деталі успішної операції

Як зазначається, воїни 115 ОМБр провели успішну операцію із зачистки Новоплатонівки від інфільтрованих груп противника.

"Під час виконання завдання застосовувався наземний роботизований комплекс, який забезпечив вогневе прикриття та допоміг українським воїнам виконати поставлені завдання", - йдеться у повідомленні.

Більше деталей щодо операції воїнів 115 механізованої бригади на цю мить не відомо.