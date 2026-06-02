Более 57 тыс. вражеских воздушных целей уничтожено в течение мая, – Воздушные силы

Работа ПВО за май

В течение мая 2026 года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила более 57 000 воздушных целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Что было уничтожено

Как отмечается, среди уничтоженного:

  • 2 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
  • 50 крылатых ракет Х-101;
  • 10 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 11 крылатых ракет "Калибр";
  • 14 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 24 крылатых ракеты "Искандер-К";
  • 5053 ударных БПЛА типа Shahed;
  • 1316 разведывательных БПЛА;
  • 50894 БПЛА других типов.

Вылеты авиации

Сообщается, что авиацией Воздушных сил в течение мая совершено 1089 вылетов, в частности:

  • более 700 – на истребительное авиационное прикрытие;
  • около 230 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

