Более 57 тыс. вражеских воздушных целей уничтожено в течение мая, – Воздушные силы
В течение мая 2026 года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила более 57 000 воздушных целей.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Что было уничтожено
Как отмечается, среди уничтоженного:
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
- 50 крылатых ракет Х-101;
- 10 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 11 крылатых ракет "Калибр";
- 14 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 24 крылатых ракеты "Искандер-К";
- 5053 ударных БПЛА типа Shahed;
- 1316 разведывательных БПЛА;
- 50894 БПЛА других типов.
Вылеты авиации
Сообщается, что авиацией Воздушных сил в течение мая совершено 1089 вылетов, в частности:
- более 700 – на истребительное авиационное прикрытие;
- около 230 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль