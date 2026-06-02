Понад 57 тис. ворожих повітряних цілей знищено протягом травня, - Повітряні сили. ВIДЕО
Протягом травня 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено понад 57 000 повітряних цілей.
Про це повідомили в Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Що було знищено
Як зазначається, серед знищеного:
- 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
- 50 крилатих ракет Х-101;
- 10 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 11 крилатих ракет "Калібр";
- 14 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 24 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 5053 ударних БпЛА типу Shahed;
- 1316 розвідувальних БпЛА;
- 50894 БпЛА інших типів.
Літаковильоти авіації
Повідомляється, що авіацією Повітряних сил впродовж травня здійснено 1089 літаковильотів, зокрема:
- понад 700 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- близько 230 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
