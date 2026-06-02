УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14512 відвідувачів онлайн
Новини Відео Результат роботи ППО
182 0

Понад 57 тис. ворожих повітряних цілей знищено протягом травня, - Повітряні сили. ВIДЕО

Протягом травня 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено понад 57 000 повітряних цілей.

Про це повідомили в Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що було знищено

Як зазначається, серед знищеного:

  • 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
  • 50 крилатих ракет Х-101;
  • 10 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 11 крилатих ракет "Калібр";
  • 14 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 24 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • 5053 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 1316 розвідувальних БпЛА;
  • 50894 БпЛА інших типів.

Дивіться також: Збитий у небі над Харковом "Shahed", охоплений вогнем, падає на землю. ВIДЕО

Літаковильоти авіації

Повідомляється, що авіацією Повітряних сил впродовж травня здійснено 1089 літаковильотів, зокрема:

  • понад 700 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • близько 230 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новітні автоматизовані турелі з віддаленим управлінням вночі збивали цілі РФ на Київщині

Автор: 

ППО (4153) Повітряні сили (3443)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 