РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8127 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Боевіе действия на Запорожье Удары по логистике РФ
1 343 10

Дронщики 422-го полка LUFTWAFFE подорвали российские топливозаправщики в глубоком тылу на Запорожье. ВИДЕО

Бойцы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE 17-го армейского корпуса нанесли удары по российским топливозаправщикам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение 2 единиц техники с топливом произошло в глубоком тылу противника на временно оккупированной территории Запорожской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На кадрах видно, как после первого попадания беспилотника водитель топливозаправщика покидает машину и начинает убегать, в то время как поврежденная техника продолжает движение.

Кроме того, операторы LUFTWAFFE нанесли точный удар по еще одному топливозаправщику, который находился на обочине дороги.

Вследствие атаки оба транспортных средства были уничтожены.

Видео украинские защитники опубликовали в соцсетях.

Смотрите также: Операторы 1025-го ОЗРАДн перехватили и уничтожили российский реактивный "Шахед". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеская "Буханка" с боеприпасами исчезла в столбе огня и дыма после попадания украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (9960) Запорожская область (4413) техника (1892) топливо (633) ВСУ (7767) дроны (7271)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Бггг... схоже пан Солонін ще не бачив, шо в ЗСУ є підрозділ з такою назвою. А то б його пердак полихнув би не гірше того паливозаправника
показать весь комментарий
03.06.2026 23:13 Ответить
+4
Там в криму на поромній переправі скупчення рашистських бензовозів дуже просять двіжуху
показать весь комментарий
03.06.2026 23:31 Ответить
+2
LUFTWAFFE - . Добре, що хоч полк 422 а не 1488. Кацапи б обсирались лише тільки від назви
показать весь комментарий
03.06.2026 23:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
яскраво палає техніка ворожа
показать весь комментарий
03.06.2026 23:12 Ответить
Бггг... схоже пан Солонін ще не бачив, шо в ЗСУ є підрозділ з такою назвою. А то б його пердак полихнув би не гірше того паливозаправника
показать весь комментарий
03.06.2026 23:13 Ответить
Дронова війна зараз надзвичайно ефективна, сирок може досить губити людей в безглуздих штурмах посадках?🤦 Операторі дронів потрібно.
показать весь комментарий
03.06.2026 23:23 Ответить
Там в криму на поромній переправі скупчення рашистських бензовозів дуже просять двіжуху
показать весь комментарий
03.06.2026 23:31 Ответить
Цікаво - а скільки там було "горючки"? Перший - "Урал". Там десь тон 8. А другий - "КамАЗ", напівпричіп. Там десь тон 16...
показать весь комментарий
03.06.2026 23:49 Ответить
LUFTWAFFE - . Добре, що хоч полк 422 а не 1488. Кацапи б обсирались лише тільки від назви
показать весь комментарий
03.06.2026 23:52 Ответить
Ага. Пам'ятаю, як у кацапів палали пердаки від назви підрозділу "Едельвейс" (10-я отдельная горно-штурмовая бригада. )))
показать весь комментарий
04.06.2026 00:34 Ответить
Саме веселе, що в них теж тоді "Едельвейс" був.
показать весь комментарий
04.06.2026 00:45 Ответить
Веселуха приходить одразу, як тільки кацапи розслабляють булки.
показать весь комментарий
04.06.2026 00:31 Ответить
Feuer auf kleine russische Schweinehunde!
показать весь комментарий
04.06.2026 00:41 Ответить
 
 