Дронщики 422-го полка LUFTWAFFE подорвали российские топливозаправщики в глубоком тылу на Запорожье. ВИДЕО

Бойцы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE 17-го армейского корпуса нанесли удары по российским топливозаправщикам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение 2 единиц техники с топливом произошло в глубоком тылу противника на временно оккупированной территории Запорожской области.

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На кадрах видно, как после первого попадания беспилотника водитель топливозаправщика покидает машину и начинает убегать, в то время как поврежденная техника продолжает движение.

Кроме того, операторы LUFTWAFFE нанесли точный удар по еще одному топливозаправщику, который находился на обочине дороги.

Вследствие атаки оба транспортных средства были уничтожены.

Видео украинские защитники опубликовали в соцсетях.

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