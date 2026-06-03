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Новини Відео Знищення російської техніки Бойові дії на Запорізькому напрямку Удари по логістиці РФ
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Дронарі 422-го полку LUFTWAFFE підірвали російські паливозаправники у глибокому тилу на Запоріжжі. ВIДЕО

Бійці 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE 17-го армійського корпусу завдали ударів по російських паливозаправниках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження 2 одиниць техніки з паливом відбулося у глибокому тилу противника на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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На кадрах видно, як після першого влучання безпілотника водій паливозаправника залишає машину та починає тікати, тоді як пошкоджена техніка продовжує рух.

Крім того, оператори LUFTWAFFE завдали точного удару по ще одному паливозаправнику, який перебував на узбіччі дороги.

У результаті атаки обидва транспортні засоби були знищені.

Відео українські захисники опублікували у соцмережах.

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знищення (10276) Запорізька область (4935) техніка (2053) паливо (929) ЗСУ (8767) дрони (8331)
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Топ коментарі
+5
Бггг... схоже пан Солонін ще не бачив, шо в ЗСУ є підрозділ з такою назвою. А то б його пердак полихнув би не гірше того паливозаправника
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03.06.2026 23:13 Відповісти
+5
Там в криму на поромній переправі скупчення рашистських бензовозів дуже просять двіжуху
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03.06.2026 23:31 Відповісти
+2
LUFTWAFFE - . Добре, що хоч полк 422 а не 1488. Кацапи б обсирались лише тільки від назви
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03.06.2026 23:52 Відповісти
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яскраво палає техніка ворожа
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03.06.2026 23:12 Відповісти
Бггг... схоже пан Солонін ще не бачив, шо в ЗСУ є підрозділ з такою назвою. А то б його пердак полихнув би не гірше того паливозаправника
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03.06.2026 23:13 Відповісти
Дронова війна зараз надзвичайно ефективна, сирок може досить губити людей в безглуздих штурмах посадках?🤦 Операторі дронів потрібно.
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03.06.2026 23:23 Відповісти
Там в криму на поромній переправі скупчення рашистських бензовозів дуже просять двіжуху
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03.06.2026 23:31 Відповісти
Цікаво - а скільки там було "горючки"? Перший - "Урал". Там десь тон 8. А другий - "КамАЗ", напівпричіп. Там десь тон 16...
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03.06.2026 23:49 Відповісти
LUFTWAFFE - . Добре, що хоч полк 422 а не 1488. Кацапи б обсирались лише тільки від назви
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03.06.2026 23:52 Відповісти
Ага. Пам'ятаю, як у кацапів палали пердаки від назви підрозділу "Едельвейс" (10-я отдельная горно-штурмовая бригада. )))
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04.06.2026 00:34 Відповісти
Саме веселе, що в них теж тоді "Едельвейс" був.
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04.06.2026 00:45 Відповісти
Веселуха приходить одразу, як тільки кацапи розслабляють булки.
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04.06.2026 00:31 Відповісти
Feuer auf kleine russische Schweinehunde!
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04.06.2026 00:41 Відповісти
 
 