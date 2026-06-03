1 510 10
Дронарі 422-го полку LUFTWAFFE підірвали російські паливозаправники у глибокому тилу на Запоріжжі. ВIДЕО
Бійці 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE 17-го армійського корпусу завдали ударів по російських паливозаправниках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження 2 одиниць техніки з паливом відбулося у глибокому тилу противника на тимчасово окупованій території Запорізької області.
На кадрах видно, як після першого влучання безпілотника водій паливозаправника залишає машину та починає тікати, тоді як пошкоджена техніка продовжує рух.
Крім того, оператори LUFTWAFFE завдали точного удару по ще одному паливозаправнику, який перебував на узбіччі дороги.
У результаті атаки обидва транспортні засоби були знищені.
Відео українські захисники опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+5 Зэлэный_Змий
показати весь коментар03.06.2026 23:13 Відповісти Посилання
+5 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар03.06.2026 23:31 Відповісти Посилання
+2 Abu Li
показати весь коментар03.06.2026 23:52 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Власов Сергей #321358
показати весь коментар03.06.2026 23:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Зэлэный_Змий
показати весь коментар03.06.2026 23:13 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Vasiliy
показати весь коментар03.06.2026 23:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар03.06.2026 23:31 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар03.06.2026 23:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Abu Li
показати весь коментар03.06.2026 23:52 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар04.06.2026 00:34 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Abu Li
показати весь коментар04.06.2026 00:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрій Руденко #570436
показати весь коментар04.06.2026 00:31 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Юрист Правильный
показати весь коментар04.06.2026 00:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль