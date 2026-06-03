Дронарі 422-го полку LUFTWAFFE підірвали російські паливозаправники у глибокому тилу на Запоріжжі. ВIДЕО

Бійці 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE 17-го армійського корпусу завдали ударів по російських паливозаправниках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження 2 одиниць техніки з паливом відбулося у глибокому тилу противника на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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На кадрах видно, як після першого влучання безпілотника водій паливозаправника залишає машину та починає тікати, тоді як пошкоджена техніка продовжує рух.

Крім того, оператори LUFTWAFFE завдали точного удару по ще одному паливозаправнику, який перебував на узбіччі дороги.

У результаті атаки обидва транспортні засоби були знищені.

Відео українські захисники опублікували у соцмережах.

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