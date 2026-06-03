Оператори 1025-го ОЗРАДн перехопили та знищили російський реактивний "Шахед". ВIДЕО

Бійці 1025-го окремого зенітного ракетно-артилерійського дивізіону знищили російський реактивний безпілотник типу "Шахед" під час однієї з повітряних атак ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення цілі українські воїни використали дрон-перехоплювач STING від "Диких шершнів".

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На кадрах видно, як український безпілотник наздоганяє ворожу ціль та завдає удару по корпусу дрона-камікадзе.

Унаслідок влучання російський "Шахед" було знищено в повітрі.

Відео бойової роботи опублікували "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.

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