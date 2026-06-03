Операторы 1025-го ОЗРАДн перехватили и уничтожили российский реактивный "Шахед". ВИДЕО

Бойцы 1025-го отдельного зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона уничтожили российский реактивный беспилотник типа "Шахед" во время одной из воздушных атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата цели украинские военные использовали дрон-перехватчик STING от"Диких шершней".

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На кадрах видно, как украинский беспилотник догоняет вражескую цель и наносит удар по корпусу дрона-камикадзе.

Вследствие попадания российский "Шахед" был уничтожен в воздухе.

Видео боевой работы опубликовали "Дикие шершни" в своем Telegram-канале.

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