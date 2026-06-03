Операторы 1025-го ОЗРАДн перехватили и уничтожили российский реактивный "Шахед". ВИДЕО
Бойцы 1025-го отдельного зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона уничтожили российский реактивный беспилотник типа "Шахед" во время одной из воздушных атак противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата цели украинские военные использовали дрон-перехватчик STING от"Диких шершней".
На кадрах видно, как украинский беспилотник догоняет вражескую цель и наносит удар по корпусу дрона-камикадзе.
Вследствие попадания российский "Шахед" был уничтожен в воздухе.
Видео боевой работы опубликовали "Дикие шершни" в своем Telegram-канале.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль