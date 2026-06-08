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Управленческий хаос на фронте никуда не исчез, нам нужна четкая стратегия рассредоточенной мобильной обороны, - полковник Купол

Полковник запаса ВСУ Анатолий (Купол) Козел заявил, что в Вооруженных силах Украины и в целом в государстве необходимо навести порядок, покончить с популизмом и сосредоточиться на спасении жизней бойцов, поскольку территории можно вернуть, а людей - нет.

Об этом он сказал в своем новом видео на YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отвечая на вопрос подписчиков о том, как закончить войну, если Кремль не демонстрирует такого желания, военный подчеркнул, что речь не идет об уступках национальным интересам или сдаче территорий.

"В обществе и в окопах есть огромный спрос на окончание войны. Но мы не можем просто сказать: "Давайте отдадим Донбасс". Надо убрать весь популизм, всю политику и четко перейти к качественной подготовке, качественному планированию и качественному сохранению в первую очередь человеческих жизней. Территорию всегда можно вернуть, а человеческую жизнь ты никогда не вернешь", - заявил военный.

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Стратегия мобильной обороны

По словам полковника, Украине нужна четкая стратегия рассредоточенной мобильной обороны, где главным направлением является максимальное уничтожение живой силы противника и минимизация собственных потерь.

Составляющей этого процесса должны быть дальнобойные "дипстрайковые" дроны и ракеты, которых сейчас на фронте нет в обещанном количестве, отмечает Купол.

"Экономика – это средства. Мы оставляем их (россиян, – ред.) без средств. И номер два – это живая сила. Мы оставляем их без живой силы. И именно во всех своих видео я и пытаюсь достучаться до власти, что так нужно действовать", – сказал военный.

В то же время Купол отмечает, что эффективность военно-политического руководства в этом направлении остается очень низкой, а на передовой до сих пор фиксируется управленческий хаос.

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Управленческий хаос 

"Управленческий хаос на фронте никуда не исчез. Что я имею в виду: есть полоса обороны бригады, есть командир бригады. Он свои два-три батальона кому-то отдал, получил пять батальонов от кого-то - и так по всему фронту. У нас только один или два корпуса имеют свой комплект войск. Остальные - нет. Оправдания, что во время боевых действий это невозможно сделать, не работают, потому что я лично так делал и все получалось", - рассказал полковник.

Кроме того, Купол призвал провести аудит высшего военного командования в связи с уголовными делами, поскольку, по его словам, "штабы полностью оторваны от реалий боевых действий".

"Возьмем Генеральный штаб, штаб Сухопутных войск и т. д. - это совершенно одна капсула, а боевые действия - это совсем другое. Если провести жесткий аудит в связи с уголовными делами всех этих генералов и полковников, то все изменится. Но ведь рыба гниет с головы, и это ответственность Верховного Главнокомандующего. К сожалению, это все не делается", - сказал он.

Военный также зачитал комментарий мобилизованного бойца, который в 2023 году получил ранение, приведшее к ампутации, и при оформлении документов столкнулся с бюрократическим унижением.

Купол подчеркнул, что в нормальных подразделениях с профессиональными командирами раненый боец вообще не должен думать о справках.

"У солдата вообще не должно болеть голова ни за какие справки, документы или оформление. Для этого есть определенные должностные лица. Если командир нормально все организовал, то такого вопроса даже не возникнет. Я вспоминаю по своему батальону: есть раненый, и все справки и документы к нему приедут, все оформят, он получит все средства. Еще с 2022 года у нас были люди, которые отвечали за сопровождение каждого раненого. В нормальных подразделениях таких вопросов даже не возникало", - заявил военный.

Купол добавил, что Силам обороны нужна глобальная реформа, которая позволит создать "ВСУ 2.0".

"Это же, знаете, продолжение моей темы и моих тезисов, что нам нужна глобальная реформа Сил обороны, а также государства. Как нам нужны "ВСУ 2.0", так и "Украина 2.0" нам нужна", - заявил военный.

  • В выпуске военный также затрагивает и другие темы, в частности, письмо президента Владимира Зеленского российскому диктатору Путину, обещания властей относительно реформы украинской армии, которые так и не были полностью реализованы, и риски новой волны мобилизации в РФ.

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Автор: 

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Топ комментарии
+4
Зате замість генералів-патріотів, Залужного з його командою, тепер "чіво ізволітє барін".
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08.06.2026 01:02 Ответить
+2
До сих пір нема аудиту тилових частин, одні по пів року в окопах а інші місяцями в тилах сидять харі наїдають в їдальнях і на складах з провізією, і де тут справедливість розподілу?!
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08.06.2026 02:31 Ответить
+1
Жорсткий аудит - поставити до стінки без зайвих зволікань. Як на мене, полковник висловився доволі однозначно.
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08.06.2026 01:47 Ответить
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Зате замість генералів-патріотів, Залужного з його командою, тепер "чіво ізволітє барін".
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08.06.2026 01:02 Ответить
Жорсткий аудит - поставити до стінки без зайвих зволікань. Як на мене, полковник висловився доволі однозначно.
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08.06.2026 01:47 Ответить
Сирку це прямо в вічі скажи! Він вже звик воювати м'ясними штурмами, ввійшов в кураж, його улюблений підрозділ скеля, там мабуть у командирів вже по десятому кругу нагороди йдуть
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08.06.2026 02:30 Ответить
До сих пір нема аудиту тилових частин, одні по пів року в окопах а інші місяцями в тилах сидять харі наїдають в їдальнях і на складах з провізією, і де тут справедливість розподілу?!
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08.06.2026 02:31 Ответить
Хаос - це друге ім'я нашого Верховного Головнокомандувача.
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08.06.2026 06:19 Ответить
Починати треба з головної проблеми зеленого кольору, без цього усе інше буде, в найкращому разі, лише полумірою.
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08.06.2026 06:29 Ответить
Як прикро таке читати АЛЕ Є ОДНА ВІДПОВІДЬ----КРАЇНОЮ КЕРУЮТЬ ШАХРАЇ,ПІАРЩИКИ, КРАДІЇ ,ІНОРОДЦІ,, БАЗІКИ ,бо живуть в цій країні лохи ,барани, "какая разніца". Навіть принцип самозбереження не діє. Патріоти,профксіонали---вже давно загинули, хитрож---пи повтікали з награбованим,, (до речі і з допомогою баранів), а залишились пенсіонери,ждуни. "какая разніца"
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08.06.2026 06:42 Ответить
Увесь цей бардак впирається в одну безтолкову істоту - обкуреного ішака, який ще до цих пір корчить із себе "великого полководця", прикриваючись статусом верховного головкома. Якраз це чмо і несе безпосередню відповідальність за координацію та хід війни. Але, нажаль, цей обкурений дегенерат спроможний лише приписувати собі заслуги інших та створювати зайві проблеми типу курської авантюри і не нести ніякого покарання.
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08.06.2026 06:53 Ответить
Як цинічно це не звучить життя не вічне... території вічні. тільки жертвуючи життями можем відвоювати території, перемогти кацапію. Кацапи - вічний ворог, не думайте, що віддавши їм території заживемо мирно і вільно. Мета кацапії - знищення України, наплювавши і розтоптавши своє угро-фінське єство і природу, наплювавши на своїх батьків-засновників - монгольськиї царів-ханів, вкравши в України історію, її стару назву, кацапи побудували картонну хатку, яку моєе знести історичний буревій, кацапам потрібен фундамент, а фундамент, це Київ і Україна, тому дурити себе не потрібно, мир з кацапами ніколи не було і не буде.
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08.06.2026 07:25 Ответить
і зосередитися на збереженні життів бійців,

 Ви би ще збереженні здоров'я зосереджувались. Бо тримають інвалідів в скотських польових умовах, де вони втрачають рештки здоров'я. А на публіку росказують які вони заботліві, бережуть життя. Але нафіга то життя якщо ти каліка... Я зараз не про безруких/безногих, а тих у кого всякі ниркові-шлункові, сустави, спина, башка (контузії) і т.п. захворювання.
Може я конєшно не в тому середовищі ріс, але такої концентрації хроніків як в армії на 4-5-му році я ще в житті не бачив.
Хоча я так розумію тому і не списують, бо таких дешевше дочекатися щоб здохли ніж ліківати. Але - може краще було б просто вчасно відпустити на лікування і відпочинок щоб не допускати цього звіздєца. Але да, куди ж без забронірованих. Вони же дєнєжку заплатили, їх уже не мобілізуєш.
Добивайте рештки хроніків, чо уж там.
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08.06.2026 08:56 Ответить
 
 