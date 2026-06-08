Управлінський хаос на фронті нікуди не зник, нам потрібна чітка стратегія розосередженої мобільної оборони, - полковник Купол. ВIДЕО

Полковник запасу ЗСУ Анатолій (Купол) Козел заявив, що у Збройних силах України та загалом у державі необхідно навести лад, прибрати популізм і зосередитися на збереженні життів бійців, оскільки території повернути можна, а людей — ні.

Про це він сказав у своєму новому відео на ютуб, інформує Цензор.НЕТ.

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Відповідаючи на запитання підписників про те, як закінчити війну, якщо Кремль не демонструє такого бажання, військовий наголосив, що мова не йде про поступки національними інтересами чи здачу територій.

"У суспільстві та в окопах є величезний запит на закінчення війни. Але ми не можемо просто сказати: "Давайте віддамо Донбас". Треба прибрати весь популізм, всю політику і чітко перейти до якісної підготовки, якісного планування та якісного збереження в першу чергу людських життів. Територію завжди можна повернути, а людське життя ти ніколи не повернеш",- заявив військовий.

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Стратегія мобільної оборони

За словами полковника, Україні потрібна чітка стратегія розосередженої мобільної оборони, де головним напрямком є максимальне знищення живої сили противника та мінімізація власних втрат.

Складовою цього процесу мають бути далекобійні "діпстрайкові" дрони та ракети, яких наразі на фронті немає в обіцяній кількості, зауважує Купол.

"Економіка – це кошти. Ми залишаємо їх (росіян,- ред.) без коштів. І номер два - це жива сила. Ми залишаємо їх без живої сили. І якраз у всіх своїх відео я й намагаюсь достукатись до влади, що так треба діяти", - сказав військовий.

Водночас Купол зазначає, що ефективність військово-політичного керівництва у цьому напрямку залишається дуже низькою, а на передовій досі фіксується управлінський хаос.

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Управлінський хаос

"Управлінський хаос на фронті нікуди не зник. Що я маю на увазі: є смуга оборони бригади, є командир бригади. Він свої два-три батальйони комусь віддав, отримав п'ять батальйонів від когось — і так по всьому фронту. У нас тільки один чи два корпуси мають свій комплект військ. Решта не мають. Відмазки, що під час бойових дій це неможливо зробити — не працюють, бо я особисто так робив і все виходило",- розповів полковник.

Крім того, Купол закликав провести аудит вищого військового командування через кримінальні справи, оскільки,за його словами, "штаби повністю відірвані від реалій бойових дій".

"Беремо Генеральний штаб, штаб Сухопутних військ тощо — це абсолютно одна капсула, а бойові дії — це зовсім інше. Якщо провести жорсткий аудит через кримінальні справи цих усіх генералів і полковників, то все зміниться. Але ж риба гниє з голови, і це відповідальність Верховного Головнокомандувача. На жаль, це все не робиться",- сказав він.

Військовий також зачитав коментар мобілізованого бійця, який у 2023 році дістав поранення, що призвело до ампутації, і під час оформлення документів зіткнувся із бюрократичним приниженням.

Купол підкреслив, що в нормальних підрозділах із професійними командирами поранений боєць взагалі не повинен думати про довідки.

"У солдата взагалі не має боліти голова ні за які довідки, документи чи оформлення. Для цього є певні посадові особи. Якщо командир нормально все організував, то такого питання навіть не виникне. Я згадую по своєму батальйону: є поранений, і всі довідки та документи до нього приїдуть, усе оформлять, він отримає всі кошти. Ще з 2022 року у нас були люди, які відповідали за супровід кожного пораненого. В нормальних підрозділах таких питань навіть не виникало",- заявив військовий.

Купол додав, що Силам оборони потрібна глобальна реформа, яка дозволить створити "ЗСУ 2.0".

"Це ж, знаєте, продовження моєї теми і моїх тез, що нам потрібна глобальна реформа Сил оборони і також держави. Як "ЗСУ 2.0" нам потрібні, так і "Україна 2.0" нам потрібні", - заявив військовий.

У випуску військовий також порушує й інші теми, зокрема, лист президента Володимира Зеленського до російського диктатора Путіна, обіцянки влади щодо реформи української армії, які так і не були повністю реалізовані та ризики нової хвилі мобілізації в РФ.

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