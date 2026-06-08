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Дрон-камикадзе атакует аэродром "Протасово" в Рязанской области РФ: "Беспилотник прямо над нами! #бать! Ложись!". ВИДЕО

Украинские силы обороны продолжают успешно уничтожать военно-промышленный комплекс страны-агрессора, нанося точные удары по объектам, где разрабатывают и производят вооружение для оккупационных войск. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередной целью украинских дальнобойных беспилотников стал аэродром "Протасово", расположенный в Рязанской области РФ.

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По предварительной информации, этот военный объект использовался врагом не только как авиабаза, но и как важная технологическая площадка. На территории аэродрома функционирует специализированный научно-производственный центр, который занимается непосредственно разработкой, модернизацией и серийным выпуском ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов для нужд российской армии.

Читайте: Поражены нефтебаза "Грушовая", ЛВДС "Красный Яр" и РЛС оккупантов, - Генштаб ВСУ

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Украинский дальнобойный дрон атакует локомотив российского грузового поезда на территории Брянской области. ВИДЕО

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Рязань (30) аэродром (319) дроны (7309)
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ахтунг...
волають рашисти..
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08.06.2026 13:24 Ответить
малувато буфет.
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08.06.2026 13:25 Ответить
А будеш! - на клямку сцяти
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08.06.2026 13:27 Ответить
давайте рахувати!
пошкоджені:
один локомив ЧМЭ3
якийсь ангар десь під рязанью.
звільнено:
майже +100 км²

що ще? які перемоги?
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08.06.2026 13:30 Ответить
Перспективки для рашистів - на пітьмі трмвожно:

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08.06.2026 13:33 Ответить
кацап не в курсах. "Руту" ми вже рік регулярно використовуєм. "Баракуди" у нас не буде - цей виріб нам не цікавий через відсутність його масштабування, високу вартість і малу б/ч.
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08.06.2026 13:48 Ответить
хтось на кацапії трохи кріпти зпаробив.
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08.06.2026 13:33 Ответить
Тююю, не успели встать с колен и уже ложись...
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08.06.2026 13:44 Ответить
Я так і не зрозумів а в що дрон поцілив ?
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08.06.2026 13:57 Ответить
Поцілив твоїй жінці в рота. Я теж це зробив вчора ввечері
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08.06.2026 14:09 Ответить
В кладовку парашутиста. Гляньте відео, в кінці там останній вцілілий парашут падає
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08.06.2026 14:10 Ответить
По-перше-в залишки кацапського моску..
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08.06.2026 14:14 Ответить
Потужно... Але ж багато зрадойоб1в тут кричать що ФП - то міндіч і блаблабла... То ж є якійсь ******** сюр, панове!!! 90% форуму валає:"ФП - распіл бабла" , але ж 90% дипстрайк уражень = ФП😂😂😂
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08.06.2026 14:08 Ответить
Шо за гамір у свиенособак? Все ж іде за планом СВО.
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08.06.2026 14:08 Ответить
 
 