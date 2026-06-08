Дрон-камикадзе атакует аэродром "Протасово" в Рязанской области РФ: "Беспилотник прямо над нами! #бать! Ложись!". ВИДЕО

Украинские силы обороны продолжают успешно уничтожать военно-промышленный комплекс страны-агрессора, нанося точные удары по объектам, где разрабатывают и производят вооружение для оккупационных войск. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередной целью украинских дальнобойных беспилотников стал аэродром "Протасово", расположенный в Рязанской области РФ.

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По предварительной информации, этот военный объект использовался врагом не только как авиабаза, но и как важная технологическая площадка. На территории аэродрома функционирует специализированный научно-производственный центр, который занимается непосредственно разработкой, модернизацией и серийным выпуском ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов для нужд российской армии.

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