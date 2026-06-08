Дрон-камікадзе атакує аеродром "Протасове" у Рязанській області РФ: "Беспилотник прямо над нами! #бать! Ложись!". ВIДЕО
Українські сили оборони продовжують успішно нищити військово-промисловий комплекс країни-агресорки, завдаючи точних ударів по об'єктах, де розробляють та виготовляють озброєння для окупаційних військ. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговою ціллю українських далекобійних безпілотників став аеродром "Протасове", розташований у Рязанській області РФ.
За попередньою інформацією, цей військовий об'єкт використовувався ворогом не лише як авіабаза, а й як важливий технологічний майданчик. На території аеродрому функціонує спеціалізований науково-виробничий центр, який займається безпосередньо розробкою, модернізацією та серійним випуском ударних і розвідувальних безпілотних літальних апаратів для потреб російської армії.
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волають рашисти..
пошкоджені:
один локомив ЧМЭ3
якийсь ангар десь під рязанью.
звільнено:
майже +100 км²
що ще? які перемоги?
що ж не так?
- Точно прилетел.
Гарний коментар