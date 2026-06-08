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Новини Відео Удари по РФ
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Дрон-камікадзе атакує аеродром "Протасове" у Рязанській області РФ: "Беспилотник прямо над нами! #бать! Ложись!". ВIДЕО

Українські сили оборони продовжують успішно нищити військово-промисловий комплекс країни-агресорки, завдаючи точних ударів по об'єктах, де розробляють та виготовляють озброєння для окупаційних військ. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговою ціллю українських далекобійних безпілотників став аеродром "Протасове", розташований у Рязанській області РФ.

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За попередньою інформацією, цей військовий об'єкт використовувався ворогом не лише як авіабаза, а й як важливий технологічний майданчик. На території аеродрому функціонує спеціалізований науково-виробничий центр, який займається безпосередньо розробкою, модернізацією та серійним випуском ударних і розвідувальних безпілотних літальних апаратів для потреб російської армії.

Читайте: Уражено нафтобазу "Грушовая", ЛВДС "Красний Яр" та РЛС окупантів, - Генштаб ЗСУ

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Український далекобійний дрон атакує локомотив російського вантажного поїзда на території Брянщини. ВIДЕО

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Рязань (30) аеродром (330) дрони (8372)
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Топ коментарі
+9
Тююю, не успели встать с колен и уже ложись...
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08.06.2026 13:44 Відповісти
+7
Перспективки для рашистів - на пітьмі трмвожно:

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08.06.2026 13:33 Відповісти
+6
ахтунг...
волають рашисти..
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08.06.2026 13:24 Відповісти
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ахтунг...
волають рашисти..
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08.06.2026 13:24 Відповісти
малувато буфет.
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08.06.2026 13:25 Відповісти
А будеш! - на клямку сцяти
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08.06.2026 13:27 Відповісти
давайте рахувати!
пошкоджені:
один локомив ЧМЭ3
якийсь ангар десь під рязанью.
звільнено:
майже +100 км²

що ще? які перемоги?
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08.06.2026 13:30 Відповісти
Рахуватель диванний...
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08.06.2026 15:36 Відповісти
що пишуть, то я і рахую!
що ж не так?
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08.06.2026 15:36 Відповісти
Перспективки для рашистів - на пітьмі трмвожно:

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08.06.2026 13:33 Відповісти
кацап не в курсах. "Руту" ми вже рік регулярно використовуєм. "Баракуди" у нас не буде - цей виріб нам не цікавий через відсутність його масштабування, високу вартість і малу б/ч.
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08.06.2026 13:48 Відповісти
хтось на кацапії трохи кріпти зпаробив.
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08.06.2026 13:33 Відповісти
Тююю, не успели встать с колен и уже ложись...
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08.06.2026 13:44 Відповісти
Я так і не зрозумів а в що дрон поцілив ?
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08.06.2026 13:57 Відповісти
Поцілив твоїй жінці в рота. Я теж це зробив вчора ввечері
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08.06.2026 14:09 Відповісти
В кладовку парашутиста. Гляньте відео, в кінці там останній вцілілий парашут падає
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08.06.2026 14:10 Відповісти
По-перше-в залишки кацапського моску..
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08.06.2026 14:14 Відповісти
По-перше-в залишки кацапського моску..
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08.06.2026 14:15 Відповісти
Будівля нагадує "ескадрильський будиночок". Там розміщуються класи підготовки пілотів, та майно ескадрильї. Цілком можливе розвертання цеху для збірки дронів...
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08.06.2026 14:15 Відповісти
технологічний майданчик. На території аеродрому функціонує спеціалізований науково-виробничий центр, який займається безпосередньо розробкою, модернізацією та серійним випуском ударних і розвідувальних безпілотних літальних апаратів для потреб російської армії. Джерело: https://censor.net/ua/v4007262
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08.06.2026 14:19 Відповісти
Я не про те, ПІД ЩО переобладнали ТИПОВУ будівлю "ескадрильського будиночка", а про те, що його використовують для зборки дронів...
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08.06.2026 15:32 Відповісти
Ваня, попробуй заметку перечитать, тогда поймёшь. Может быть.
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08.06.2026 14:55 Відповісти
Потужно... Але ж багато зрадойоб1в тут кричать що ФП - то міндіч і блаблабла... То ж є якійсь ******** сюр, панове!!! 90% форуму валає:"ФП - распіл бабла" , але ж 90% дипстрайк уражень = ФП😂😂😂
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08.06.2026 14:08 Відповісти
якщо підходити без емоцій - то 55%.
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08.06.2026 14:16 Відповісти
Шо за гамір у свиенособак? Все ж іде за планом СВО.
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08.06.2026 14:08 Відповісти
0.21
- Точно прилетел.
Гарний коментар
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08.06.2026 14:33 Відповісти
Сцикливі рашисти= неонацисти. ваС врятує тільки СМЕРТЬ, а вона поряд.
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08.06.2026 14:47 Відповісти
 
 