Дрон-камікадзе атакує аеродром "Протасове" у Рязанській області РФ: "Беспилотник прямо над нами! #бать! Ложись!". ВIДЕО

Українські сили оборони продовжують успішно нищити військово-промисловий комплекс країни-агресорки, завдаючи точних ударів по об'єктах, де розробляють та виготовляють озброєння для окупаційних військ. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговою ціллю українських далекобійних безпілотників став аеродром "Протасове", розташований у Рязанській області РФ.

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За попередньою інформацією, цей військовий об'єкт використовувався ворогом не лише як авіабаза, а й як важливий технологічний майданчик. На території аеродрому функціонує спеціалізований науково-виробничий центр, який займається безпосередньо розробкою, модернізацією та серійним випуском ударних і розвідувальних безпілотних літальних апаратів для потреб російської армії.

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