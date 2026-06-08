Украинские дроны-перехватчики уже автономно сбивают Shahed, технологию масштабируют, - Федоров. ВИДЕО
Индустрия дронов
Украинские дроны уже самостоятельно сбивают Shahed. В настоящее время Украина наращивает производство перехватчиков нового поколения
Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали от Федорова
"Продолжаем системно усиливать защиту неба. Участник Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата - от запуска дрона до уничтожения Shahed. Разработка успешно прошла боевые испытания в Харьковской области", - уточнил он.
Как это работает?
По словам Федорова, оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на Shahed.
- Благодаря поддержке Brave1 производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год.
- Автономность - одно из ключевых направлений развития современной ПВО. Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и эффективнее защищать украинские города.
"Масштабируем решения, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях", - резюмирует Федоров.
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