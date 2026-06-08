Физик Высоцкий о критическом состоянии и оторванности от реальности школьного образования в Украине: "Учитель физкультуры приходил и говорил: "Сидите здесь, физики не будет"

Современное украинское школьное образование в области естественных наук переживает глубокий кризис, связанный как с катастрофическим дефицитом квалифицированных кадров, так и с устаревшими подходами к самому процессу обучения. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал известный физик Михаил Высоцкий, описывая реальное положение дел с преподаванием предмета в украинских школах.

По словам Высоцкого, во время общения со школьниками и студентами он регулярно слышит истории о том, как именно организован учебный процесс в регионах. Из-за отсутствия специалистов уроки часто либо отменяют, либо передают учителям совершенно других профилей.

"Я много общаюсь с детьми, со студентами, и они мне откровенно говорят: вот у нас учитель физики пил, а у нас учителя физики вообще не было, к нам приходил учитель физкультуры и говорил: "Сидите здесь, физики не будет", - поделился Высоцкий.

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Однако проблема кроется не только в отсутствии педагогов. Физик отмечает, что действующая школьная программа и методология страдают чрезмерным сухим формализмом и полностью оторваны от окружающей реальности. Вместо того, чтобы демонстрировать детям красоту, глубину и удивительность природных явлений, подросткам просто навязывают механическое зазубривание сухих математических выражений.

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