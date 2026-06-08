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Физик Высоцкий о критическом состоянии и оторванности от реальности школьного образования в Украине: "Учитель физкультуры приходил и говорил: "Сидите здесь, физики не будет"

Современное украинское школьное образование в области естественных наук переживает глубокий кризис, связанный как с катастрофическим дефицитом квалифицированных кадров, так и с устаревшими подходами к самому процессу обучения. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал известный физик Михаил Высоцкий, описывая реальное положение дел с преподаванием предмета в украинских школах.

По словам Высоцкого, во время общения со школьниками и студентами он регулярно слышит истории о том, как именно организован учебный процесс в регионах. Из-за отсутствия специалистов уроки часто либо отменяют, либо передают учителям совершенно других профилей.

"Я много общаюсь с детьми, со студентами, и они мне откровенно говорят: вот у нас учитель физики пил, а у нас учителя физики вообще не было, к нам приходил учитель физкультуры и говорил: "Сидите здесь, физики не будет", - поделился Высоцкий.

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Однако проблема кроется не только в отсутствии педагогов. Физик отмечает, что действующая школьная программа и методология страдают чрезмерным сухим формализмом и полностью оторваны от окружающей реальности. Вместо того, чтобы демонстрировать детям красоту, глубину и удивительность природных явлений, подросткам просто навязывают механическое зазубривание сухих математических выражений.

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Автор: 

физика (22) школа (3035) учитель (489)
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Топ комментарии
+2
ну, от шо за маячня?
лісовий сказав: всім в пту!!!!
які у сраку, фізики біологи хіміки?
слюсарем!!!!!

тільки проблемка, пту немає!!!
молоді хлопці в гаражі у дяді миколи вчаться.......
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08.06.2026 16:15 Ответить
+1
Освііта почила в бозі. Її знищували методично і невпинно з 2014 року, а з 2019 цей процес поставили на потік без жодного шансу освіті вижити.
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08.06.2026 15:55 Ответить
+1
Ви подивіться на зеленого він і освіта смішно гопота завжди проти знань і освіти
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08.06.2026 16:03 Ответить
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Освііта почила в бозі. Її знищували методично і невпинно з 2014 року, а з 2019 цей процес поставили на потік без жодного шансу освіті вижити.
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08.06.2026 15:55 Ответить
Тому що будь-які зміни від молодого покоління з іншим баченням навчального процесу завжди наштовхувались на нерозуміння та небажання змінюватись як системно, так і особисто старою гвардією. З часів совка мало що змінилось к підходах до навчального процесу, починаючи з садочку. Єдине що, та це згубили та знищили профтехосвіту.
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08.06.2026 15:59 Ответить
Да тут программа университета за 5 учебных лет раза в два устаревать успевает. Миллионы нынешних студентов которые рвут задницу до магистратуры даже не догадываются что к выпуску их заменят андроиды или ИИ. Их профессия будет мертва. Максимум что должна давать школа, это научить человека правильно читать, считать и быстро усваивать прочитанное. Т.е. информацию. Актуальное образование уже не успевают дать даже универы, не то что школа. А учиться уже придется по ходу, по 3-4 раза за жизнь менять профессию и специальность. Кто это будет делать быстрее тот выживет. Везде где нужны будут базовые знания типа физики, химии, математики человек не нужен будет. Так же как мало кто сейчас сможет вспомнить как умножать или делить в столбик. Навыки заменят, базовые знания. и ту не важно нравится это кому-то или нет, но таким будет будущее. Оно уже настало. Просто ещё не всё заметили.
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08.06.2026 16:03 Ответить
Люди який штучний інтелект це розвод для лохів
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08.06.2026 16:05 Ответить
Кто, кто их заменит? Вы бы меньше дешёвой фантастики читали.
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08.06.2026 16:17 Ответить
Ви подивіться на зеленого він і освіта смішно гопота завжди проти знань і освіти
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08.06.2026 16:03 Ответить
У цього добродія дуже цікавий ютуб-канал, підписуйтесь! 👍
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08.06.2026 16:10 Ответить
ну, от шо за маячня?
лісовий сказав: всім в пту!!!!
які у сраку, фізики біологи хіміки?
слюсарем!!!!!

тільки проблемка, пту немає!!!
молоді хлопці в гаражі у дяді миколи вчаться.......
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08.06.2026 16:15 Ответить
Ну так на ПТУ держава мусить гроші виділити. А жаба давить. Тим паче Україна - країна підприємців. Читай спекулянтів. Ото й допідприємились
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08.06.2026 16:19 Ответить
За останні 20 років жодна влада , в Україні , не була зацікавлена в якісній освіті - їм це було не цікаво , бо їх дітки навчались за кордоном !
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08.06.2026 16:21 Ответить
 
 