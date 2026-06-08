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Новини Відео Освіта в Україні
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Фізик Висоцький про критичний стан та відірваність від реальності шкільної освіти в Україні: "Вчитель фізкультури приходив і казав: "Сидіть тут, фізики не буде". ВIДЕО

Сучасна українська шкільна освіта в галузі природничих наук переживає глибоку кризу, пов'язану як із катастрофічним дефіцитом кваліфікованих кадрів, так і з застарілими підходами до самого процесу навчання. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів відомий фізик Михайло Висоцький, описуючи реальний стан справ із викладанням предмета в українських школах.

За словами Висоцького, під час спілкування зі школярами та студентами він регулярно чує історії про те, як саме організований навчальний процес у регіонах. Через відсутність фахівців уроки часто або скасовують, або передають вчителям абсолютно інших профілів.

"Я спілкуюся багато з дітьми, зі студентами, і вони мені відверто кажуть: от нас вчитель фізики пиячив, а у нас вчителя фізики взагалі не було, нас вчитель фізкультури приходив і казав: "Сидіть тут, фізики не буде", - поділився Висоцький.

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Проте проблема криється не лише у відсутності педагогів. Фізик наголошує, що чинна шкільна програма та методологія страждають на надмірний сухий формалізм і повністю відірвані від навколишньої реальності. Замість того, щоб демонструвати дітям красу, глибину та дивовижність природних явищ, підліткам просто нав'язують механічне зазубрювання сухих математичних виразів.

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фізика (15) школа (2312) вчитель (409)
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Топ коментарі
+6
ну, от шо за маячня?
лісовий сказав: всім в пту!!!!
які у сраку, фізики біологи хіміки?
слюсарем!!!!!

тільки проблемка, пту немає!!!
молоді хлопці в гаражі у дяді миколи вчаться.......
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08.06.2026 16:15 Відповісти
+3
Нажаль, ******* НУШ і поруч не стояла з совковою освітою (при всіх її недоліках). ******* НУШ - це набір безсистемної, нелогічної мішури яку в гігантських намагаються запихнути в голову дітям. не навчаючи мислити.
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08.06.2026 16:44 Відповісти
+2
Освііта почила в бозі. Її знищували методично і невпинно з 2014 року, а з 2019 цей процес поставили на потік без жодного шансу освіті вижити.
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08.06.2026 15:55 Відповісти
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Освііта почила в бозі. Її знищували методично і невпинно з 2014 року, а з 2019 цей процес поставили на потік без жодного шансу освіті вижити.
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08.06.2026 15:55 Відповісти
Гамнізаці (гуманізація) освіти ропочалась ще з 1999-го, з часів міністра Кременя. От тоді фізика з дисципліни, що вивчає навколишнй світ перетворилась на додатковий урок математики, точніше, арифметики. Зменшення годин викладання, а замість дослідів і експериментів, замість демонстрацій наголос на механічний розв`язок задач.
В кабінетах фізики стали необов`язковими різноманітні прилади чи обладнання. Демонстрації і досліди на вибір вчителя, а для учнів цікавий предмет перетворився на абсолютне знущання.
А тепер ґвалт? Бо ж для того, щоб були ракети, телевізори чи авто потрібні інженери, токарі, фрезерувальники... Ну і вчені зовсім не лишні, як і академічна наука... А того просто нема!
І югисти з економістами навіть з допомогою менеджерів по продажах того не втнуть. І клоуни з паяцами їм в тому не допоможуть...
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08.06.2026 16:47 Відповісти
Тому що будь-які зміни від молодого покоління з іншим баченням навчального процесу завжди наштовхувались на нерозуміння та небажання змінюватись як системно, так і особисто старою гвардією. З часів совка мало що змінилось к підходах до навчального процесу, починаючи з садочку. Єдине що, та це згубили та знищили профтехосвіту.
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08.06.2026 15:59 Відповісти
Нажаль, ******* НУШ і поруч не стояла з совковою освітою (при всіх її недоліках). ******* НУШ - це набір безсистемної, нелогічної мішури яку в гігантських намагаються запихнути в голову дітям. не навчаючи мислити.
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08.06.2026 16:44 Відповісти
гігантських обсягах*
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08.06.2026 16:45 Відповісти
Да тут программа университета за 5 учебных лет раза в два устаревать успевает. Миллионы нынешних студентов которые рвут задницу до магистратуры даже не догадываются что к выпуску их заменят андроиды или ИИ. Их профессия будет мертва. Максимум что должна давать школа, это научить человека правильно читать, считать и быстро усваивать прочитанное. Т.е. информацию. Актуальное образование уже не успевают дать даже универы, не то что школа. А учиться уже придется по ходу, по 3-4 раза за жизнь менять профессию и специальность. Кто это будет делать быстрее тот выживет. Везде где нужны будут базовые знания типа физики, химии, математики человек не нужен будет. Так же как мало кто сейчас сможет вспомнить как умножать или делить в столбик. Навыки заменят, базовые знания. и ту не важно нравится это кому-то или нет, но таким будет будущее. Оно уже настало. Просто ещё не всё заметили.
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08.06.2026 16:03 Відповісти
Люди який штучний інтелект це розвод для лохів
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08.06.2026 16:05 Відповісти
Ти, мабуть, з цим "розводом" ніколи не стикався (хоча й не зрозуміло, як тобі це вдалося). А я розумію, що проєкт, який за з ШІ роблю за кілька місяців, без ШІ зайняв би у цілої команди з десятків людей більше року.
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08.06.2026 16:30 Відповісти
Більшість перестала вчитись. Задав питання ШІ, кнопочку тиць - маєш відповідь - а в голові пусто. ШІ ніколи нічого не створить нового. Ну не буде ніколи там мислення - як процесу. Швидкий аналіз і обробка інформації - увесь ШІ.
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08.06.2026 17:32 Відповісти
Кто, кто их заменит? Вы бы меньше дешёвой фантастики читали.
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08.06.2026 16:17 Відповісти
"...научить человека правильно читать, считать и быстро усваивать прочитанное." - критичне мислення розвивати по-вашому не потрібно?
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08.06.2026 17:06 Відповісти
Ви подивіться на зеленого він і освіта смішно гопота завжди проти знань і освіти
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08.06.2026 16:03 Відповісти
У цього добродія дуже цікавий ютуб-канал, підписуйтесь! 👍
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08.06.2026 16:10 Відповісти
ну, от шо за маячня?
лісовий сказав: всім в пту!!!!
які у сраку, фізики біологи хіміки?
слюсарем!!!!!

тільки проблемка, пту немає!!!
молоді хлопці в гаражі у дяді миколи вчаться.......
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08.06.2026 16:15 Відповісти
Так і слюсару потрібна фізика! От який фокус. Без фізики ні слюсара, ні інженера ні навіть лікаря...
А от щоб хреном на роялі то таки так, можна обійтись...
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08.06.2026 16:49 Відповісти
Ну так на ПТУ держава мусить гроші виділити. А жаба давить. Тим паче Україна - країна підприємців. Читай спекулянтів. Ото й допідприємились
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08.06.2026 16:19 Відповісти
За останні 20 років жодна влада , в Україні , не була зацікавлена в якісній освіті - їм це було не цікаво , бо їх дітки навчались за кордоном !
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08.06.2026 16:21 Відповісти
Телепні! Кому зараз все це потрібне?!
Учні за кордон їдуть з батьками, бо дрони та ракети жити не дають!
Не про освіту, - про забезпечення ЗСУ треба дбати!
А всі ці освіти, науки, культури, мистецтва - не на часі!
Без перемоги України над рашизмом нічого цього не буде.
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08.06.2026 16:52 Відповісти
Я б доповнив: без розвалу кацапстану на дрібні шматочки нічого цього не буде!
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08.06.2026 17:08 Відповісти
 
 