Фізик Висоцький про критичний стан та відірваність від реальності шкільної освіти в Україні: "Вчитель фізкультури приходив і казав: "Сидіть тут, фізики не буде". ВIДЕО
Сучасна українська шкільна освіта в галузі природничих наук переживає глибоку кризу, пов'язану як із катастрофічним дефіцитом кваліфікованих кадрів, так і з застарілими підходами до самого процесу навчання. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів відомий фізик Михайло Висоцький, описуючи реальний стан справ із викладанням предмета в українських школах.
За словами Висоцького, під час спілкування зі школярами та студентами він регулярно чує історії про те, як саме організований навчальний процес у регіонах. Через відсутність фахівців уроки часто або скасовують, або передають вчителям абсолютно інших профілів.
"Я спілкуюся багато з дітьми, зі студентами, і вони мені відверто кажуть: от нас вчитель фізики пиячив, а у нас вчителя фізики взагалі не було, нас вчитель фізкультури приходив і казав: "Сидіть тут, фізики не буде", - поділився Висоцький.
Проте проблема криється не лише у відсутності педагогів. Фізик наголошує, що чинна шкільна програма та методологія страждають на надмірний сухий формалізм і повністю відірвані від навколишньої реальності. Замість того, щоб демонструвати дітям красу, глибину та дивовижність природних явищ, підліткам просто нав'язують механічне зазубрювання сухих математичних виразів.
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В кабінетах фізики стали необов`язковими різноманітні прилади чи обладнання. Демонстрації і досліди на вибір вчителя, а для учнів цікавий предмет перетворився на абсолютне знущання.
А тепер ґвалт? Бо ж для того, щоб були ракети, телевізори чи авто потрібні інженери, токарі, фрезерувальники... Ну і вчені зовсім не лишні, як і академічна наука... А того просто нема!
І югисти з економістами навіть з допомогою менеджерів по продажах того не втнуть. І клоуни з паяцами їм в тому не допоможуть...
лісовий сказав: всім в пту!!!!
які у сраку, фізики біологи хіміки?
слюсарем!!!!!
тільки проблемка, пту немає!!!
молоді хлопці в гаражі у дяді миколи вчаться.......
А от щоб хреном на роялі то таки так, можна обійтись...
Учні за кордон їдуть з батьками, бо дрони та ракети жити не дають!
Не про освіту, - про забезпечення ЗСУ треба дбати!
А всі ці освіти, науки, культури, мистецтва - не на часі!
Без перемоги України над рашизмом нічого цього не буде.