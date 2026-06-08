Фізик Висоцький про критичний стан та відірваність від реальності шкільної освіти в Україні: "Вчитель фізкультури приходив і казав: "Сидіть тут, фізики не буде". ВIДЕО

Сучасна українська шкільна освіта в галузі природничих наук переживає глибоку кризу, пов'язану як із катастрофічним дефіцитом кваліфікованих кадрів, так і з застарілими підходами до самого процесу навчання. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів відомий фізик Михайло Висоцький, описуючи реальний стан справ із викладанням предмета в українських школах.

За словами Висоцького, під час спілкування зі школярами та студентами він регулярно чує історії про те, як саме організований навчальний процес у регіонах. Через відсутність фахівців уроки часто або скасовують, або передають вчителям абсолютно інших профілів.

"Я спілкуюся багато з дітьми, зі студентами, і вони мені відверто кажуть: от нас вчитель фізики пиячив, а у нас вчителя фізики взагалі не було, нас вчитель фізкультури приходив і казав: "Сидіть тут, фізики не буде", - поділився Висоцький.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Проте проблема криється не лише у відсутності педагогів. Фізик наголошує, що чинна шкільна програма та методологія страждають на надмірний сухий формалізм і повністю відірвані від навколишньої реальності. Замість того, щоб демонструвати дітям красу, глибину та дивовижність природних явищ, підліткам просто нав'язують механічне зазубрювання сухих математичних виразів.

Читайте: ЮНІСЕФ виділить понад $91 млн на підтримку освіти в Україні у 2026 році, - Міносвіти

Також дивіться: Ціна вищої освіти в Україні злетіла на 60%: де найдорожче вчитися?. ІНФОГРАФІКА