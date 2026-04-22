ЮНІСЕФ виділить понад $91 млн на підтримку освіти в Україні у 2026 році, - Міносвіти

У 2026 році Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спрямує понад 91 мільйон доларів на підтримку системи освіти в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Міністерстві освіти і науки України.

Масштабна підтримка освіти

Фінансування передбачене в межах Річного плану робіт на 2026 рік, який підписали міністр освіти Оксен Лісовий та голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей.

Документ є частиною Спільної програми уряду України та ЮНІСЕФ на 2025–2029 роки.

Очікується, що завдяки цим коштам близько одного мільйона дітей зможуть долучитися до програм освіти та розвитку.

Читайте: ЄС надав понад 25 млн євро на модернізацію дитсадків, укриття та безпечне освітнє середовище в Україні

Ключові напрямки допомоги

Співпраця передбачає кілька основних напрямків.

Перший – розширення доступу до якісної дошкільної освіти та підтримка впровадження нового законодавства у цій сфері.

Другий – відновлення освітнього процесу, створення безпечного та інклюзивного середовища в школах, а також психологічна підтримка дітей, які постраждали від війни.

Третій – розвиток профорієнтації та навичок для підготовки підлітків до подальшого навчання і працевлаштування.

Також читайте: У Херсоні закриють 71 навчальний заклад з 1 вересня, - Шанько

Позиція Міносвіти

Міністр освіти Оксен Лісовий наголосив, що ЮНІСЕФ є одним із ключових партнерів України у сфері освіти.

За його словами, у 2026 році основна увага приділятиметься забезпеченню доступу до освіти, підтримці вчителів і закладів, енергонезалежності шкіл, подоланню освітніх втрат та зміцненню освітньої системи на рівні громад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кошти Світового банку створять платформу для державної атестації школярів, яка не проводиться з 2022 року

Що це дасть дітям

У Міністерстві зазначають, що фінансування дозволить забезпечити як формальну, так і неформальну освіту для дітей.

Йдеться, зокрема, про програми раннього розвитку та розвиток навичок молоді.

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей підкреслила, що навчання у безпечному середовищі допомагає дітям повернути відчуття стабільності та надії.

Вона додала, що організація прагне забезпечити кожній дитині доступ до якісної та інклюзивної освіти незалежно від обставин.

Кабмін виділив 270 мільйонів на доплати вчителям під час літніх канікул