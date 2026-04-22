ЮНИСЕФ выделит более $91 млн на поддержку образования в Украине в 2026 году, - Минобразования
В 2026 году Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выделит более 91 миллиона долларов на поддержку системы образования в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве образования и науки Украины.
Масштабная поддержка образования
Финансирование предусмотрено в рамках Годового плана работ на 2026 год, который подписали министр образования Оксен Лисовой и глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей.
Документ является частью Совместной программы правительства Украины и ЮНИСЕФ на 2025–2029 годы.
Ожидается, что благодаря этим средствам около миллиона детей смогут присоединиться к программам образования и развития.
Ключевые направления помощи
Сотрудничество предусматривает несколько основных направлений.
Первое – расширение доступа к качественному дошкольному образованию и поддержка внедрения нового законодательства в этой сфере.
Второе – восстановление образовательного процесса, создание безопасной и инклюзивной среды в школах, а также психологическая поддержка детей, пострадавших от войны.
Третье – развитие профориентации и навыков для подготовки подростков к дальнейшему обучению и трудоустройству.
Позиция Минобразования
Министр образования Оксен Лисовой подчеркнул, что ЮНИСЕФ является одним из ключевых партнеров Украины в сфере образования.
По его словам, в 2026 году основное внимание будет уделяться обеспечению доступа к образованию, поддержке учителей и учебных заведений, энергонезависимости школ, преодолению образовательных потерь и укреплению образовательной системы на уровне громад.
Что это даст детям
В министерстве отмечают, что финансирование позволит обеспечить как формальное, так и неформальное образование для детей.
Речь идет, в частности, о программах раннего развития и развитии навыков молодежи.
Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей подчеркнула, что обучение в безопасной среде помогает детям вернуть ощущение стабильности и надежды.
Она добавила, что организация стремится обеспечить каждому ребенку доступ к качественному и инклюзивному образованию независимо от обстоятельств.
