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Новости Видео Взрывы в россии
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Производит боеприпасы для российской армии: взрыв произошел на заводе "Арсенал" в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

Вечером в понедельник, 8 июня, в России (в Санкт-Петербурге) на машиностроительном заводе "Арсенал" произошел взрыв в ангаре, где хранятся химические реагенты.

Об этом пишет российская служба "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно об инциденте?

По предварительной информации, причиной пожара мог стать взрыв в ангаре с химическими реагентами.

По данным российского МЧС, огонь охватил около 400 квадратных метров. Над городом поднялся густой столб черного дыма, который был виден из разных районов Петербурга.

Соответствующие кадры опубликовали в соцсетях 

Известно, что "Арсенал" выпускает продукцию военного назначения, в частности, артиллерийские боеприпасы.

По данным местного издания "Фонтанка", пожар локализован.

Вследствие инцидента задержалось движение электричек в направлении Финляндского. Октябрьская железная дорога сообщила, что на территории предприятия, примыкающей к путям, разрушена кирпичная ограда и повреждена железнодорожная инфраструктура. Пассажиров нескольких поездов временно не выпускали из вагонов, после чего часть поездов вернули на Финляндский вокзал, и люди смогли выйти.

Смотрите также: Взрыв прогремел в районе одного из заводов российского Нижнекамска: есть погибшие, 50 пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

завод (541) россия (97838) Санкт-Петербург (501)
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Топ комментарии
+6
Ингрия будет свободной!
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08.06.2026 22:34 Ответить
+5
********** двіжуха. Жеріть кацапи не обляпайтесь.
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08.06.2026 22:42 Ответить
+2
Нічого, кацапе, метро мацкви теж скоро вибухне.
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08.06.2026 22:47 Ответить
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Ингрия будет свободной!
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08.06.2026 22:34 Ответить
У 1919 році у північній частині регіону, на кордоні з Фінляндією, було проголошено Республіку Північна Інгрія (досить часто її називали Республікою Кір'ясало - за назвою головного селища)....******** рух за збереження ідентичності Інгрії використовує історичний прапор, створений у 1919 році для полку Північної Інгрії: жовте полотнище із синім скандинавським хрестом у червоній *********.
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08.06.2026 22:50 Ответить
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08.06.2026 23:00 Ответить
чим глибше у ліс, тим відчайдушніші партизани.
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08.06.2026 23:12 Ответить
Мадяр спеціально для санкт-лєнінградцев ставить пісню
групи чЛєнинград ....

"В Питере бить ! "

.
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08.06.2026 22:56 Ответить
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08.06.2026 22:37 Ответить
внаслідок інциденту )))
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08.06.2026 22:38 Ответить
....грузчіков заводу "Арсенал"

.
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08.06.2026 22:57 Ответить
********** двіжуха. Жеріть кацапи не обляпайтесь.
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08.06.2026 22:42 Ответить
Хєрня це, а не вибух.
Вибух був у Сватово, Новобогданівці, на складах Грузевиця Хмельницької області.
Але для зєбіломарафона і зєбанатів - це однозначно "перемога"
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08.06.2026 22:46 Ответить
Нічого, кацапе, метро мацкви теж скоро вибухне.
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08.06.2026 22:47 Ответить
А для тебе це програш, чмоня)
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08.06.2026 22:51 Ответить
.... на мінно-торпедному складі балтфлоту в Іжорі, давєча

.
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08.06.2026 22:59 Ответить
Знову де попало курять
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08.06.2026 22:48 Ответить
Партизанен?
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08.06.2026 22:51 Ответить
"Жопорукен"...
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08.06.2026 22:59 Ответить
Виготовляти ********** в центрі міста прикриваючись мірними це так по рашистські
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08.06.2026 23:20 Ответить
Ось, це в же у межах миста, апирация идьот по плану!
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08.06.2026 23:21 Ответить
судячі з того, що впав бетонний паркан, та ще за ним пошкодило залізницю, то керівництву завода прийдеться шукати нову зміну на новий склад.
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08.06.2026 23:26 Ответить
 
 