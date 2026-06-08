Производит боеприпасы для российской армии: взрыв произошел на заводе "Арсенал" в Санкт-Петербурге. ВИДЕО
Вечером в понедельник, 8 июня, в России (в Санкт-Петербурге) на машиностроительном заводе "Арсенал" произошел взрыв в ангаре, где хранятся химические реагенты.
Об этом пишет российская служба "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно об инциденте?
По предварительной информации, причиной пожара мог стать взрыв в ангаре с химическими реагентами.
По данным российского МЧС, огонь охватил около 400 квадратных метров. Над городом поднялся густой столб черного дыма, который был виден из разных районов Петербурга.
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Известно, что "Арсенал" выпускает продукцию военного назначения, в частности, артиллерийские боеприпасы.
По данным местного издания "Фонтанка", пожар локализован.
Вследствие инцидента задержалось движение электричек в направлении Финляндского. Октябрьская железная дорога сообщила, что на территории предприятия, примыкающей к путям, разрушена кирпичная ограда и повреждена железнодорожная инфраструктура. Пассажиров нескольких поездов временно не выпускали из вагонов, после чего часть поездов вернули на Финляндский вокзал, и люди смогли выйти.
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групи чЛєнинград ....
"В Питере бить ! "
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Вибух був у Сватово, Новобогданівці, на складах Грузевиця Хмельницької області.
Але для зєбіломарафона і зєбанатів - це однозначно "перемога"
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