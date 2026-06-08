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Новини Відео Вибухи у Росії
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Виготовляє боєприпаси для російської армії: вибух стався на заводі "Арсенал" у Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

Ввечері понеділка, 8 червня, у Росії в Санкт-Петербурзі на машинобудівному заводі "Арсенал" стався вибух в ангарі, де зберігаються хімічні реагенти.

Про це пише російська служба "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо про інцидент?

За попередньою інформацією, причиною пожежі міг стати вибух в ангарі із хімічними реагентами.

За даними російського МНС, вогонь охопив близько 400 квадратних метрів. Над містом піднявся густий стовп чорного диму, який було видно із різних районів Петербурга.

Відповідні кадри опублікували в соцмережах 

Відомо, що "Арсенал" випускає продукцію військового призначення, зокрема, артилерійські боєприпаси.

За даними місцевого видання "Фонтанка", пожежу локалізували.

Внаслідок інциденту затримався рух електричок Фінляндського спрямування. Жовтнева залізниця повідомила, що на території підприємства, що примикає до колій, зруйнована цегляна огорожа й пошкоджена залізнична інфраструктура. Пасажирів кількох поїздів тимчасово не випускали з вагонів, після чого частину потягів повернули на Фінляндський вокзал, і люди змогли вийти.

Дивіться також: Вибух пролунав у районі одного із заводів російського Нижньокамська: є загиблі, 50 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

завод (1153) росія (70353) Санкт-Петербург (293)
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Топ коментарі
+6
Ингрия будет свободной!
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08.06.2026 22:34 Відповісти
+5
********** двіжуха. Жеріть кацапи не обляпайтесь.
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08.06.2026 22:42 Відповісти
+2
Нічого, кацапе, метро мацкви теж скоро вибухне.
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08.06.2026 22:47 Відповісти
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Ингрия будет свободной!
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08.06.2026 22:34 Відповісти
У 1919 році у північній частині регіону, на кордоні з Фінляндією, було проголошено Республіку Північна Інгрія (досить часто її називали Республікою Кір'ясало - за назвою головного селища)....******** рух за збереження ідентичності Інгрії використовує історичний прапор, створений у 1919 році для полку Північної Інгрії: жовте полотнище із синім скандинавським хрестом у червоній *********.
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08.06.2026 22:50 Відповісти
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08.06.2026 23:00 Відповісти
чим глибше у ліс, тим відчайдушніші партизани.
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08.06.2026 23:12 Відповісти
Мадяр спеціально для санкт-лєнінградцев ставить пісню
групи чЛєнинград ....

"В Питере бить ! "

.
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08.06.2026 22:56 Відповісти
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08.06.2026 22:37 Відповісти
внаслідок інциденту )))
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08.06.2026 22:38 Відповісти
....грузчіков заводу "Арсенал"

.
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08.06.2026 22:57 Відповісти
********** двіжуха. Жеріть кацапи не обляпайтесь.
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08.06.2026 22:42 Відповісти
Хєрня це, а не вибух.
Вибух був у Сватово, Новобогданівці, на складах Грузевиця Хмельницької області.
Але для зєбіломарафона і зєбанатів - це однозначно "перемога"
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08.06.2026 22:46 Відповісти
Нічого, кацапе, метро мацкви теж скоро вибухне.
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08.06.2026 22:47 Відповісти
А для тебе це програш, чмоня)
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08.06.2026 22:51 Відповісти
.... на мінно-торпедному складі балтфлоту в Іжорі, давєча

.
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08.06.2026 22:59 Відповісти
Знову де попало курять
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08.06.2026 22:48 Відповісти
Партизанен?
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08.06.2026 22:51 Відповісти
"Жопорукен"...
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08.06.2026 22:59 Відповісти
Виготовляти ********** в центрі міста прикриваючись мірними це так по рашистські
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08.06.2026 23:20 Відповісти
Ось, це в же у межах миста, апирация идьот по плану!
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08.06.2026 23:21 Відповісти
судячі з того, що впав бетонний паркан, та ще за ним пошкодило залізницю, то керівництву завода прийдеться шукати нову зміну на новий склад.
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08.06.2026 23:26 Відповісти
 
 