Виготовляє боєприпаси для російської армії: вибух стався на заводі "Арсенал" у Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

Ввечері понеділка, 8 червня, у Росії в Санкт-Петербурзі на машинобудівному заводі "Арсенал" стався вибух в ангарі, де зберігаються хімічні реагенти.

Про це пише російська служба "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо про інцидент?

За попередньою інформацією, причиною пожежі міг стати вибух в ангарі із хімічними реагентами.

За даними російського МНС, вогонь охопив близько 400 квадратних метрів. Над містом піднявся густий стовп чорного диму, який було видно із різних районів Петербурга.

Відповідні кадри опублікували в соцмережах

Відомо, що "Арсенал" випускає продукцію військового призначення, зокрема, артилерійські боєприпаси.

За даними місцевого видання "Фонтанка", пожежу локалізували.

Внаслідок інциденту затримався рух електричок Фінляндського спрямування. Жовтнева залізниця повідомила, що на території підприємства, що примикає до колій, зруйнована цегляна огорожа й пошкоджена залізнична інфраструктура. Пасажирів кількох поїздів тимчасово не випускали з вагонів, після чого частину потягів повернули на Фінляндський вокзал, і люди змогли вийти.

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