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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Дрон застал оккупанта в уборной на сельском дворе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из батальона "СВАРОГ" уничтожил российского штурмовика, который пытался укрыться в уличной уборной сельского двора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, как дрон медленно приближается к двери уборной и взрывается рядом с оккупантом, прижавшимся к стене в углу.

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Смотрите: Лавров пожаловался на общие для женщин и мужчин шведские туалеты: "Вы себе даже не представляете, насколько это не по-человечески". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23045) туалет (74) дроны (7351)
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Топ комментарии
+5
Срав би як завжди в хаті біля ліжка, залишився б живим.
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11.06.2026 15:09 Ответить
+5
"Гімно - до гімна..."
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11.06.2026 15:09 Ответить
+4
Замочив в сортирі.
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11.06.2026 15:30 Ответить
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Срали, да упали 🤣
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11.06.2026 15:02 Ответить
Не дали орку ,
наші воїни ,
востаннє проср@тися на волі
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11.06.2026 15:07 Ответить
"Гімно - до гімна..."
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11.06.2026 15:09 Ответить
Такій кінець, уже чекає і на кабміндічів, з прихвостнями з Урядового кварталу!! Кара, а не осудження!!
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11.06.2026 16:04 Ответить
Срав би як завжди в хаті біля ліжка, залишився б живим.
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11.06.2026 15:09 Ответить
"Справжні скрєпи Росії - https://www.argumentua.com/stati/spravzhni-skrepi-rosii-tse-nasrati-povsyudi це насрати повсюди."
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11.06.2026 15:31 Ответить
Замочив в сортирі.
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11.06.2026 15:30 Ответить
Все як казав *****, краще здохнути у сортирі, ніж повернутися додому
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11.06.2026 15:33 Ответить
Навіщо брехати, кажуть він сказав що москалі не здаються, пригнув у вигрібну яму і потонув, зі словами, приймай рідний ху...лостан
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11.06.2026 15:30 Ответить
Чого б це ця істота втопилася???? Виживе, падло, ще й ікру відложить(
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11.06.2026 15:52 Ответить
Работаєм брат'я. 😬
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11.06.2026 15:32 Ответить
"Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно" (c)
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11.06.2026 15:36 Ответить
Коли воно це промовляло,не уявляло який зміст йому придасть ЗСУ!
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11.06.2026 17:04 Ответить
російський попаданєц - це той в кого попалі
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11.06.2026 15:50 Ответить
Він там столовку облаштував. Не дали і похавати в цивілізованих умовах.
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11.06.2026 15:57 Ответить
для кацапа туалет то хата
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11.06.2026 16:36 Ответить
У виконані ЗСУ вираз "Мочить в сортире" для расєян отримала інший зміст.
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11.06.2026 17:02 Ответить
 
 