Дрон застал оккупанта в уборной на сельском дворе. ВИДЕО
Оператор украинского дрона из батальона "СВАРОГ" уничтожил российского штурмовика, который пытался укрыться в уличной уборной сельского двора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, как дрон медленно приближается к двери уборной и взрывается рядом с оккупантом, прижавшимся к стене в углу.
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