Дрон заскочив окупанта у вбиральні на сільському обійсті. ВIДЕО
Оператор українського дрона із батальйону SVAROG ліквідував російського штурмовика, який намагався знайти укриття у вуличній вбиральні сільського обійстя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, як дрон повільно наближається до дверей нужника і вибухає поряд із окупантом, який притиснувся до стін у кутку.
Топ коментарі
+5 Pоман Устименко
показати весь коментар11.06.2026 15:09 Відповісти Посилання
+3 Яр Холодний
показати весь коментар11.06.2026 15:09 Відповісти Посилання
+2 Oresta Bartka
показати весь коментар11.06.2026 15:31 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
наші воїни ,
востаннє проср@тися на волі