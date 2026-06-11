Дрон заскочив окупанта у вбиральні на сільському обійсті. ВIДЕО

Оператор українського дрона із батальйону SVAROG ліквідував російського штурмовика, який намагався знайти укриття у вуличній вбиральні сільського обійстя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, як дрон повільно наближається до дверей нужника і вибухає поряд із окупантом, який притиснувся до стін у кутку.

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