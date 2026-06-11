УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11435 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
2 426 14

Дрон заскочив окупанта у вбиральні на сільському обійсті. ВIДЕО

Оператор українського дрона із батальйону SVAROG ліквідував російського штурмовика, який намагався знайти укриття у вуличній вбиральні сільського обійстя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, як дрон повільно наближається до дверей нужника і вибухає поряд із окупантом, який притиснувся до стін у кутку.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться: Лавров поскаржився на спільні для жінок і чоловіків шведські туалети: "Вы себе даже не представляете, насколько это не по-людски". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21263) туалет (48) дрони (8420)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Срав би як завжди в хаті біля ліжка, залишився б живим.
показати весь коментар
11.06.2026 15:09 Відповісти
+3
"Гімно - до гімна..."
показати весь коментар
11.06.2026 15:09 Відповісти
+2
"Справжні скрєпи Росії - https://www.argumentua.com/stati/spravzhni-skrepi-rosii-tse-nasrati-povsyudi це насрати повсюди."
показати весь коментар
11.06.2026 15:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Срали, да упали 🤣
показати весь коментар
11.06.2026 15:02 Відповісти
Не дали орку ,
наші воїни ,
востаннє проср@тися на волі
показати весь коментар
11.06.2026 15:07 Відповісти
"Гімно - до гімна..."
показати весь коментар
11.06.2026 15:09 Відповісти
Такій кінець, уже чекає і на кабміндічів, з прихвостнями з Урядового кварталу!! Кара, а не осудження!!
показати весь коментар
11.06.2026 16:04 Відповісти
Срав би як завжди в хаті біля ліжка, залишився б живим.
показати весь коментар
11.06.2026 15:09 Відповісти
"Справжні скрєпи Росії - https://www.argumentua.com/stati/spravzhni-skrepi-rosii-tse-nasrati-povsyudi це насрати повсюди."
показати весь коментар
11.06.2026 15:31 Відповісти
Замочив в сортирі.
показати весь коментар
11.06.2026 15:30 Відповісти
Все як казав *****, краще здохнути у сортирі, ніж повернутися додому
показати весь коментар
11.06.2026 15:33 Відповісти
Навіщо брехати, кажуть він сказав що москалі не здаються, пригнув у вигрібну яму і потонув, зі словами, приймай рідний ху...лостан
показати весь коментар
11.06.2026 15:30 Відповісти
Чого б це ця істота втопилася???? Виживе, падло, ще й ікру відложить(
показати весь коментар
11.06.2026 15:52 Відповісти
Работаєм брат'я. 😬
показати весь коментар
11.06.2026 15:32 Відповісти
"Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно" (c)
показати весь коментар
11.06.2026 15:36 Відповісти
російський попаданєц - це той в кого попалі
показати весь коментар
11.06.2026 15:50 Відповісти
Він там столовку облаштував. Не дали і похавати в цивілізованих умовах.
показати весь коментар
11.06.2026 15:57 Відповісти
 
 