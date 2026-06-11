Рейтинги: Мадяр и Залужный опережают Зеленского // Без цензуры. ВИДЕО

Последние рейтинги КМИС продемонстрировали важную политическую тенденцию: украинцы всё больше доверяют военным, а не действующим политикам. Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Роберт "Мадяр" Бровди опережают многих политических деятелей по уровню доверия, а сам запрос на "лидера-защитника" становится одним из ключевых маркеров будущего политического цикла.

В видео Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, почему популярность военных не случайна и почему Банковая годами нервно реагирует на появление сильных фигур из сектора обороны. Особое внимание — стремительному росту доверия к Роберту "Мадяру" Бровди, командующему Силами беспилотных систем. Ударная кампания по российской логистике, давление на Крым и сухопутный коридор меняют не только ситуацию на фронте, но и общественное восприятие новых военных лидеров. Почему украинцы хотят видеть во главе государства людей с реальным военным опытом? И какой вопрос после 2022 года придется услышать каждому будущему политику?

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