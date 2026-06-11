Рейтинги: Мадяр и Залужный опережают Зеленского // Без цензуры. ВИДЕО
Последние рейтинги КМИС продемонстрировали важную политическую тенденцию: украинцы всё больше доверяют военным, а не действующим политикам. Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Роберт "Мадяр" Бровди опережают многих политических деятелей по уровню доверия, а сам запрос на "лидера-защитника" становится одним из ключевых маркеров будущего политического цикла.
В видео Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, почему популярность военных не случайна и почему Банковая годами нервно реагирует на появление сильных фигур из сектора обороны. Особое внимание — стремительному росту доверия к Роберту "Мадяру" Бровди, командующему Силами беспилотных систем. Ударная кампания по российской логистике, давление на Крым и сухопутный коридор меняют не только ситуацию на фронте, но и общественное восприятие новых военных лидеров. Почему украинцы хотят видеть во главе государства людей с реальным военным опытом? И какой вопрос после 2022 года придется услышать каждому будущему политику?
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
Права все
https://www.youtube.com/watch?v=VW2DbcvrLWg
То навіщо нам тоді "правоохоронці", як права скасовано?
ТЦКшники говорять, що добровольців вже немає, вбили в людях все своєю корупцію і свавіллям і знущанням з хворих і непридатних, доки не воюють ті, хто сам обрав професію силовика, закінчував заклади, кафедри і т.д. Чогось причепились саме до обмежено придатних, тільки їх зобов?язали самим бігти до ТЦК і штрафують, людей, які не давали присяг. Он людина на мотильку пише, важить 44 кг, але його схопили і притягнули, і знущались, і бачив, як везли побитих людей в крові, каже, вбили любов до Батьківщини в нього, тепер вона перетворилась на попіл. Хіба можна зашмагати батогом всю країну? Схоже на якусь диверсію. Жуков з гітлером мілко плавали.
https://www.pravda.com.ua/articles/2026/01/26/8017820/
Он що коїться, думаєте, вас свавілля, рекет і насильство, які влаштувала ця влада і ці силовики, не торкнуться? Буде по Німьоллєру!
ТЦКшники відлупцювали діда:
https://www.youtube.com/watch?v=qNaZG0itLno&t=9s
Викинули закатованого на свалці як сміття.
https://www.youtube.com/watch?v=4Bejd7KaLR8
В Одесі пакували людину з гіпсом, люди відбили.
https://www.youtube.com/watch?v=G10LlXx_1cY
В Скелі 6 закатованих своїми, це тільки те, що виплило.
https://www.youtube.com/watch?v=hsd8CUE-FVw
https://www.youtube.com/watch?v=rK2e5nl78V4&t=14s
Зламали паркан.
https://www.youtube.com/shorts/9Epggs2cYXo
Якось трішечки не так, і Залужнимті Содолем командував і командує Верховний Головнокомандувач і його знають як Зеленського.
А, якщо не почне, то це буде маркером того, чий цє проєкт.
https://www.youtube.com/shorts/mT0L6tz2TAs
Нелюдська система. За що, взагалі, воюємо? Може, за європейські цінності, права, свободи? За олігархів і лендлордів?
«Тримають у підвалі та сміються з панічних атак»: на Закарпатті мобілізували чоловіка, знятого з військового обліку
https://antikor.ua/articles/843211-derhat_v_podvale_i_smejutsja_nad_panicheskimi_atakami_na_zakarpatje_mobilizovali_muhchinu_snjatogo_s_voinskogo_ucheta
Навіщо стільки силовиків в тилу? Рекорд.
https://www.youtube.com/watch?v=fcNfKqSMDnY
В БСП закатували військового.
https://antikor.ua/articles/843560-v_kievskoj_boljnitse_umer_ranenyj_boets_56-j_brigady_rodnye_obvinjajut_medikov_v_halatnosti
ТЦКшники вдираються до будинків і знищують камери спостереженя пере тим, як коїти свавілля:
https://www.youtube.com/watch?v=T521z7V7xPk
Притягли у військо психічно хворого, від розстріляв людей, чому не судять тих, хто його туди притяг?
https://antikor.ua/articles/843825-**********************************************************************************************************************
«За це я воював?»: історії ветеранів, які постраждали від ТЦК
https://nova.net.ua/za-cze-ya-voyuvav-istoriyi-veteraniv-yaki-postrazhdaly-vid-tczk/
Веніславський пропонує відродити чорні дошки? Тепер для ухилянтів.
https://for-ua.com/article/1258631
Достойний продовжувач ідей сталіна. Одразу видно, нащадок організаторів Голодомору.
Вносити вони туди, мабуть, будуть тільки хворих і обмежено придатних, в умовах, коли з 40-мільйонної країни на фронті воюють лише 200 тис.. Не силовиків, молодих відставників, охоронців, мільйон офіцерів, биків з тилових частин, чинуш, що лише на папері...
**Бронь у МЗС та автопарк на мільйони: як живе син нардепа Веніславського, поки батько вимагає посилення мобілізації **
https://antikor.ua/articles/830155-bronj_v_mid_i_avtopark_na_milliony_kak_hivet_syn_nardepa_venislavskogo_poka_otets_trebuet_usilenija_mobilizatsii_obnovleno
Продовження історії
Син нардепа Веніславського купив Гелентваген і дав батьку в користування
https://ukranews.com/ua/news/1145877-syn-nardepa-venislavskogo-kupyv-gelentvagen-i-dav-batku-v-korystuvannya
Дунда - родич кучми, захоплювач Дунайського пароплавства, тепер зелений мафіозі, який сховав всіх родичів закордоном, мабуть, годується ще й з рук ******** рекетирів та кіднеперів в балаклавах, бо виступає за продовження свавілля, викрадення людей, побиттів, катувань і вбивств.
"- Наскільки зараз зрозуміло, питання "бусифікації" вирішуватись не буде. Ситуація з закритими обличчями, вимкненими бодікамерами, примусом, не зупиниться, адже вона дає хоч якийсь результат, - зазначає джерело видання.
- Цифровізація можлива,
нація хвора
https://www.youtube.com/watch?v=4quYVUsn524
Це ж навмисно ідуть не у спортзал, а до лікарні хапати хворих людей! Така вказівка від диверсантів у владі.
Масово гребуть непридатних:
https://www.youtube.com/watch?v=ZzorHf5Gu7k
Капець, то може, ще совок відновити хочете? Не працює це в 21 сторіччі. З ваших голів совок нікуди і не зникав, виявляється, от і втілюєте в життя "уміраніє всєх как адін в барьбє за ета", закриті кордони (так бояться, що ми, кріпаки, втечемо, що навіть на перебування в прикордонній зоні вже треба дозвіл), борг, борг, борг (хоча б перечитали статтю 17 Конституції, в кого той борг в першу чергу і чи можуть бути військові використані проти власного народу, як зараз ТЦКшники), скільки не талдич про борг, всі бачать тих крикунів - Зєлю, який "должен тільки сваїм радітелям", Веніславського, у якого син як завжди закордоном і здає йому в аренду гелінтвагени, прем?єрку, в якої брат скуповує Лондон на вкрадені в нас гроші, міндичів з шурмами і шефірами, що пограбували нас під час війни і втекли, стефанчука, син якого закордоном, дунду, який підтримує свавілля ТЦК, а в самого вся сім?я закордоном, до речі, родич кучми рейдер Дунайського пароплавства, і кучму, який поздавав ворогу всю зброю і якого ніхто і не думає судити! Сирського, я якого всі родичі в кацапії, Єлізарова, що не знає української мови, двушечки на москву, ген прокурора з замом, що мають зв?язки з агресором... Навіть кличка. в якого сини в Америці, а він хоче нам ще й трудове рабство. Про сина мосійчучки - головної пропагандистки, думаю, всі чули. І про тисячі заброньованих центрів вивчення всесвіту. Про що казати? І як можна довіряти цій системі? А довіряти треба ні багато, ні мало - життя! У ССкелі знущання і вбивства, яка пропаганда після цього подіє? Хапають зараз переважно хворих.
Так, взагалі, хтось вигравав війни? Для кого писалась 17 стаття Конституції?
сотні тисяч силовиків в тилу, від яких все чорне, 200 тис. молодих відставників, мільйони липових інвалідів через таких як крупа, яка не сидить, прокурори інваліди, он чергова молода тварина отримує 156 тис. на місяць пенсії і вимагає ще 5 мільйонів, чинуш, в т.р., що числяться в адміністраціях на давно окупованих територіях, і т.д. і т.п. А всім і у всьому винні хворі і обмежено придатні, яких зацькували, вимагаючи зненацька стати рембо, поки ті всі не воюють.
Судя там зочь вирішив і пішли масові мільйонні позови - ці покидьки зараз обанкротять державу. А ви гиньте за них
Ось тільки ******, скотина московська з орками своїми, відволікає поки Українців від очищенні від такої наволочі «за рішенням суддівської» потороччі!!!!