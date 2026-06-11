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Рейтинги: Мадяр та Залужний б’ють Зеленського // Без цензури. ВIДЕО

Свіжі рейтинги КМІС показали важливу політичну тенденцію: українці дедалі більше довіряють військовим, а не чинним політикам. Валерій Залужний, Кирило Буданов і Роберт "Мадяр" Бровді випереджають багатьох політичних діячів за рівнем довіри, а сам запит на "лідера-захисника" стає одним із ключових маркерів майбутнього політичного циклу.

У відео Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, чому популярність військових не є випадковою і чому Банкова роками нервово реагує на появу сильних фігур із сектору оборони. Окрема увага — стрімкому росту довіри до Роберта "Мадяра" Бровді, командувача Сил безпілотних систем. Ударна кампанія по російській логістиці, тиску на Крим і сухопутний коридор змінює не лише ситуацію на фронті, а й суспільне сприйняття нових військових лідерів. Чому українці хочуть бачити на чолі держави людей із реальним воєнним досвідом? І яке питання після 2022 року доведеться почути кожному майбутньому політику?

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рейтинг (1712) Данилюк-Ярмолаєва Марина (465)
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Топ коментарі
+11
Хвора країна, одного клоуна було мало?
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11.06.2026 21:03 Відповісти
+6
а муданов військовий ?

нація хвора
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11.06.2026 21:08 Відповісти
+5
Ну все. Тепер ЗЄ почне укатувати Мадяра.

А, якщо не почне, то це буде маркером того, чий цє проєкт.
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11.06.2026 21:05 Відповісти
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Хвора країна, одного клоуна було мало?
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11.06.2026 21:03 Відповісти
19 квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
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11.06.2026 21:22 Відповісти
Скоро зеленський і свого «козиря» з штанів вийме і поміряється …??
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11.06.2026 22:45 Відповісти
Ты про себя? Появился кацап несколько месяцев назад, а полезные идиоты лайкают.
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11.06.2026 22:47 Відповісти
Не ведіться на маніпуляції. Ми бачимо, що влаштували всі ці силовики, права людей знищені. Хоч нас вже ніхто і не питає, за нас вирішили, що ми "ресурс", але про всяк випадок прошу не ставати на граблі.
Права все
https://www.youtube.com/watch?v=VW2DbcvrLWg
То навіщо нам тоді "правоохоронці", як права скасовано?

ТЦКшники говорять, що добровольців вже немає, вбили в людях все своєю корупцію і свавіллям і знущанням з хворих і непридатних, доки не воюють ті, хто сам обрав професію силовика, закінчував заклади, кафедри і т.д. Чогось причепились саме до обмежено придатних, тільки їх зобов?язали самим бігти до ТЦК і штрафують, людей, які не давали присяг. Он людина на мотильку пише, важить 44 кг, але його схопили і притягнули, і знущались, і бачив, як везли побитих людей в крові, каже, вбили любов до Батьківщини в нього, тепер вона перетворилась на попіл. Хіба можна зашмагати батогом всю країну? Схоже на якусь диверсію. Жуков з гітлером мілко плавали.
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11.06.2026 21:05 Відповісти
Палиця не має керувати країною, палиця ефективна в руках того, хто вміє нею володіти. Чи не Залужний командував отим Содолем, який чомусь герой:
https://www.pravda.com.ua/articles/2026/01/26/8017820/

Он що коїться, думаєте, вас свавілля, рекет і насильство, які влаштувала ця влада і ці силовики, не торкнуться? Буде по Німьоллєру!

ТЦКшники відлупцювали діда:
https://www.youtube.com/watch?v=qNaZG0itLno&t=9s

Викинули закатованого на свалці як сміття.
https://www.youtube.com/watch?v=4Bejd7KaLR8

В Одесі пакували людину з гіпсом, люди відбили.
https://www.youtube.com/watch?v=G10LlXx_1cY

В Скелі 6 закатованих своїми, це тільки те, що виплило.
https://www.youtube.com/watch?v=hsd8CUE-FVw
https://www.youtube.com/watch?v=rK2e5nl78V4&t=14s

Зламали паркан.
https://www.youtube.com/shorts/9Epggs2cYXo
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11.06.2026 21:11 Відповісти
продовжуйте спостереження і все детально занотовуйте! за зламаний паркан, людину з гіпсом і відлупцьованого діда всі ці силовики мають відповісти, бо це не якийсь там розмінований Чонгар, не прикритий Гостомель, відкриті ЧАЕС і ЗАЕС, відведені бригади від Сум, Харкова, Миколаєва!
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11.06.2026 21:30 Відповісти
'' Чи не Залужний командував Содолем?''
Якось трішечки не так, і Залужнимті Содолем командував і командує Верховний Головнокомандувач і його знають як Зеленського.
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11.06.2026 22:11 Відповісти
Дістань і передивись методичку про мальчіка в трусіках!
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11.06.2026 21:11 Відповісти
Пан Ашап тихо, але цілеспрямовано вину за бусифікацію перевів на ''тих, хто обрав професію силовика, закінчував заклади, кафедри,..'' ''штрафують людей, які не давали присяги...вбили любов до Батьківщини..'' Та ні, пане, цю любов вбив той, хто висміював розвідки США і Великої Британії за попередження про вторгнення РФ і не ввів воєнний стан, та не провів мобілізацію.
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11.06.2026 22:08 Відповісти
Силовики виконавці. а наказало так робити командування і влада, що незрозуміло. Інше питання, навіщо. Рекет, диверсія, чи так бояться за свої дпуи, обкластися силовиками, а воюють нехай хворі люди.
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11.06.2026 22:52 Відповісти
Ну все. Тепер ЗЄ почне укатувати Мадяра.

А, якщо не почне, то це буде маркером того, чий цє проєкт.
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11.06.2026 21:05 Відповісти
Так зєля ,навпаки ,обвішав його нагородами ,скоро брєжнєва пережене.
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11.06.2026 21:36 Відповісти
Все зрослось, тотальна корупція:
https://www.youtube.com/shorts/mT0L6tz2TAs
Нелюдська система. За що, взагалі, воюємо? Може, за європейські цінності, права, свободи? За олігархів і лендлордів?

«Тримають у підвалі та сміються з панічних атак»: на Закарпатті мобілізували чоловіка, знятого з військового обліку
https://antikor.ua/articles/843211-derhat_v_podvale_i_smejutsja_nad_panicheskimi_atakami_na_zakarpatje_mobilizovali_muhchinu_snjatogo_s_voinskogo_ucheta

Навіщо стільки силовиків в тилу? Рекорд.
https://www.youtube.com/watch?v=fcNfKqSMDnY

В БСП закатували військового.
https://antikor.ua/articles/843560-v_kievskoj_boljnitse_umer_ranenyj_boets_56-j_brigady_rodnye_obvinjajut_medikov_v_halatnosti

ТЦКшники вдираються до будинків і знищують камери спостереженя пере тим, як коїти свавілля:
https://www.youtube.com/watch?v=T521z7V7xPk

Притягли у військо психічно хворого, від розстріляв людей, чому не судять тих, хто його туди притяг?
https://antikor.ua/articles/843825-**********************************************************************************************************************

«За це я воював?»: історії ветеранів, які постраждали від ТЦК
https://nova.net.ua/za-cze-ya-voyuvav-istoriyi-veteraniv-yaki-postrazhdaly-vid-tczk/

Веніславський пропонує відродити чорні дошки? Тепер для ухилянтів.
https://for-ua.com/article/1258631
Достойний продовжувач ідей сталіна. Одразу видно, нащадок організаторів Голодомору.
Вносити вони туди, мабуть, будуть тільки хворих і обмежено придатних, в умовах, коли з 40-мільйонної країни на фронті воюють лише 200 тис.. Не силовиків, молодих відставників, охоронців, мільйон офіцерів, биків з тилових частин, чинуш, що лише на папері...

**Бронь у МЗС та автопарк на мільйони: як живе син нардепа Веніславського, поки батько вимагає посилення мобілізації **
https://antikor.ua/articles/830155-bronj_v_mid_i_avtopark_na_milliony_kak_hivet_syn_nardepa_venislavskogo_poka_otets_trebuet_usilenija_mobilizatsii_obnovleno

Продовження історії

Син нардепа Веніславського купив Гелентваген і дав батьку в користування
https://ukranews.com/ua/news/1145877-syn-nardepa-venislavskogo-kupyv-gelentvagen-i-dav-batku-v-korystuvannya

Дунда - родич кучми, захоплювач Дунайського пароплавства, тепер зелений мафіозі, який сховав всіх родичів закордоном, мабуть, годується ще й з рук ******** рекетирів та кіднеперів в балаклавах, бо виступає за продовження свавілля, викрадення людей, побиттів, катувань і вбивств.

"- Наскільки зараз зрозуміло, питання "бусифікації" вирішуватись не буде. Ситуація з закритими обличчями, вимкненими бодікамерами, примусом, не зупиниться, адже вона дає хоч якийсь результат, - зазначає джерело видання.
- Цифровізація можлива,
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11.06.2026 21:07 Відповісти
Бот ти кацапський--зараз інша тема.
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11.06.2026 22:01 Відповісти
Я не бачу іншої теми, коли ця влада ставиться до людей, як до комах під ногами, і краде, краде, краде.
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11.06.2026 22:45 Відповісти
За що воюємо? За Україну. Вона в нас одна, іншої немає. Виправляємо помилки наріду 73%, ,який до влади у 2019 році привів цей зброд.
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11.06.2026 22:14 Відповісти
То як же виправляємо помилку, якщо ця помилка узурпувала всю владу?
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11.06.2026 22:46 Відповісти
А які є інші шляхи?
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11.06.2026 23:09 Відповісти
а муданов військовий ?

нація хвора
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11.06.2026 21:08 Відповісти
а Мадяр?
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11.06.2026 21:36 Відповісти
Бізнесюк -барига з закарпаття ,який "піднявся " як всі закарпатські бизнесюки на контрабанді.
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11.06.2026 21:43 Відповісти
обережно, може то наш майбутній президент, хоть поржем
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11.06.2026 22:31 Відповісти
кривавими слізьми поржем ,досить вже наржались ,може ще воно збереться "деокуповувати " окуповані території .то тоді взагалі триндець буде і Україні і українцям.
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11.06.2026 22:34 Відповісти
Ви подивіться, що вони коять! Прийшли до лікарні і схопили психічно хворого інваліда!
https://www.youtube.com/watch?v=4quYVUsn524
Це ж навмисно ідуть не у спортзал, а до лікарні хапати хворих людей! Така вказівка від диверсантів у владі.

Масово гребуть непридатних:
https://www.youtube.com/watch?v=ZzorHf5Gu7k

Капець, то може, ще совок відновити хочете? Не працює це в 21 сторіччі. З ваших голів совок нікуди і не зникав, виявляється, от і втілюєте в життя "уміраніє всєх как адін в барьбє за ета", закриті кордони (так бояться, що ми, кріпаки, втечемо, що навіть на перебування в прикордонній зоні вже треба дозвіл), борг, борг, борг (хоча б перечитали статтю 17 Конституції, в кого той борг в першу чергу і чи можуть бути військові використані проти власного народу, як зараз ТЦКшники), скільки не талдич про борг, всі бачать тих крикунів - Зєлю, який "должен тільки сваїм радітелям", Веніславського, у якого син як завжди закордоном і здає йому в аренду гелінтвагени, прем?єрку, в якої брат скуповує Лондон на вкрадені в нас гроші, міндичів з шурмами і шефірами, що пограбували нас під час війни і втекли, стефанчука, син якого закордоном, дунду, який підтримує свавілля ТЦК, а в самого вся сім?я закордоном, до речі, родич кучми рейдер Дунайського пароплавства, і кучму, який поздавав ворогу всю зброю і якого ніхто і не думає судити! Сирського, я якого всі родичі в кацапії, Єлізарова, що не знає української мови, двушечки на москву, ген прокурора з замом, що мають зв?язки з агресором... Навіть кличка. в якого сини в Америці, а він хоче нам ще й трудове рабство. Про сина мосійчучки - головної пропагандистки, думаю, всі чули. І про тисячі заброньованих центрів вивчення всесвіту. Про що казати? І як можна довіряти цій системі? А довіряти треба ні багато, ні мало - життя! У ССкелі знущання і вбивства, яка пропаганда після цього подіє? Хапають зараз переважно хворих.
Так, взагалі, хтось вигравав війни? Для кого писалась 17 стаття Конституції?
сотні тисяч силовиків в тилу, від яких все чорне, 200 тис. молодих відставників, мільйони липових інвалідів через таких як крупа, яка не сидить, прокурори інваліди, он чергова молода тварина отримує 156 тис. на місяць пенсії і вимагає ще 5 мільйонів, чинуш, в т.р., що числяться в адміністраціях на давно окупованих територіях, і т.д. і т.п. А всім і у всьому винні хворі і обмежено придатні, яких зацькували, вимагаючи зненацька стати рембо, поки ті всі не воюють.
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11.06.2026 21:15 Відповісти
Більше 17,6 млн грн Пенсійний фонд зобов'язаний заплатити Олександру Галінському, колишньому начальнику Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Мінюсту. Це чиновник, який вийшов на заслужений відпочинок ще в 2010-му.

Судя там зочь вирішив і пішли масові мільйонні позови - ці покидьки зараз обанкротять державу. А ви гиньте за них
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11.06.2026 21:16 Відповісти
Тому, за такі позови і їх судових рішал, і треба цю потороч дієво люструвати, простою вірьовкою на стовпі ліхтарному!!!
Ось тільки ******, скотина московська з орками своїми, відволікає поки Українців від очищенні від такої наволочі «за рішенням суддівської» потороччі!!!!
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11.06.2026 21:28 Відповісти
Для мене мадяр бізнесюк-барига з Закарпаття ,а чим займаються закарпатські бізнесюки - взадайте- правильно -контрабандою ,і вже з бонунова наша пропаганда робила нового "мессію " і де та "мессія " -а вона лиже дупу найвеличнішому янєлоху боневтіковичу .теж саме буде і з мадяром ,тим більше він вже захворів манією величі , а нашому "мудрому" наріду нагадаю давню приказку " не сотвори собі кумира ,бо буде гірке розчарування ".
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11.06.2026 21:34 Відповісти
++..100%
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11.06.2026 23:05 Відповісти
І так зрозуміло, що у Зеленського найнижчі рейтинги, чи він думає, що його оточення шефіри, цукермани, міндічі, юзікі додадуть йому балів? А який з Буданова політик і військовий? Він начальник скріпок і олівців Зеленського. Повністю вимазаний в зелене лайно. Є повага до Мадяра і його рейтинги злетіли вгору. Але попереду всіх йдуть Валерій Залужний і Петро Порошенко. Чомусь подумалось, що на цей раз українці будуть вибирати між цими двома українцями і патріотами.
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11.06.2026 21:36 Відповісти
тому Мадяра і розкручують, треба якось зупинити Залужного
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11.06.2026 21:38 Відповісти
Володя сказал что не будет держацца за кресло. Свою он миссию выполнил. Не сдал страну путину. Есть вопросы к нему только по коррупции во власти. Но их надо поднимать после победы над кремлём. Сейчас не нужно раскачивать лодку. Это на руку путину И в следующий раз голосовать надо более осмысленно. Не вестись на дешёвый популизм который предлагал нам всем Зеленский. Мой кандидат это Валера Залужный. Давайте его все поддержим. Гарантирую мы не прогадаем!
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11.06.2026 21:45 Відповісти
Нам капець.
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11.06.2026 21:45 Відповісти
Цей "нарід" невиправний..ви дупою знову будете голосувати?
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11.06.2026 21:46 Відповісти
Ну ну Клоунада буде ще та Буданову довіряти це теж саме що і найвеличнішому. Коли розвідка просрала підготовку путіна до широкомаштабної війни,коли він обіцяв пии каву Ялті ще два роки назад,коли буданов всіх запевняв,що операції вагнерівців не було,а все робив щоб Зняти Бурбу і втопити Червінського---то " буде клоунада ще похлєще буданов такийже як і люся---піарщик і брехун Але нажаль баранів і лохів в нас достатньо Думати аналізувати не можуть
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11.06.2026 21:56 Відповісти
Хто про що, а вшивий про баню. https://youtu.be/uNZtPI-fkbk?t=4070 Давайте доживемо до закінчення війни.
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11.06.2026 21:59 Відповісти
Типу всі в єдиному пориві захотіли повоювати ще, а колючий дріт навіть по вулицям зробити?) Це просто звичайна пропаганда авторитарного режиму. Це тут все виглядає ось так, а на вулицях люті масові бійки з ТЦК і поліцією.
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11.06.2026 22:10 Відповісти
Коменти шо піпєць... під копірку...
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11.06.2026 22:13 Відповісти
А що тимаєш на уважі ,що не подобаються коментарі , де не лижуть дупу новому мессії а по сумісництву колишньому закарпатському баризі ?
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11.06.2026 22:38 Відповісти
Напевно, хоче тиранії а-ля режим пол пота, щоб зловтішатись з Німеччини і отримувати вічну соціалку. Коли сам наплював на присягу і втік.
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11.06.2026 22:49 Відповісти
Може політикою будуть займатися нарешті політики?Коміка було мало? Поржали? Хуже не буде? Військоів повинні командувати корпусами і арміями,а не державою.
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11.06.2026 22:38 Відповісти
Ці рейтинги свідчать про те,що народ думає не головою,їм керують емоції."Мадяр" добре дронами лупашить кацапів-голосуємо за нього...Що це за людина,чи може він очолювати країну?ніхто не думає.Те,що хтось показав себе у війні,не свідчить про те,що зможе боротись з корупцією,Домовлятись з партнерами ,керувати країною та далі.Чи чесна ця людина,яке в нього минуле,чим займався..Що може зробити в майбутньому,коли дрони вже не потрібні.Багато хто не бачить майбутнього в країні,через оце...Кого виберуть в наступному разі?
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11.06.2026 22:53 Відповісти
Зараз усі оті рейтинги та опитування нагадують анекдот про "теоретично і практично"😂
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11.06.2026 22:55 Відповісти
Поки лідор розпродає династію зробили вкид для лохів
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11.06.2026 23:02 Відповісти
То що, Мадяр скоро поїде послом в екзотичну країну Кот-д-Івуар?
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11.06.2026 23:10 Відповісти
 
 