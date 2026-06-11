Рейтинги: Мадяр та Залужний б’ють Зеленського // Без цензури. ВIДЕО

Свіжі рейтинги КМІС показали важливу політичну тенденцію: українці дедалі більше довіряють військовим, а не чинним політикам. Валерій Залужний, Кирило Буданов і Роберт "Мадяр" Бровді випереджають багатьох політичних діячів за рівнем довіри, а сам запит на "лідера-захисника" стає одним із ключових маркерів майбутнього політичного циклу.

У відео Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, чому популярність військових не є випадковою і чому Банкова роками нервово реагує на появу сильних фігур із сектору оборони. Окрема увага — стрімкому росту довіри до Роберта "Мадяра" Бровді, командувача Сил безпілотних систем. Ударна кампанія по російській логістиці, тиску на Крим і сухопутний коридор змінює не лише ситуацію на фронті, а й суспільне сприйняття нових військових лідерів. Чому українці хочуть бачити на чолі держави людей із реальним воєнним досвідом? І яке питання після 2022 року доведеться почути кожному майбутньому політику?

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