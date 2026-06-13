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В Одесском ТЦК заявили, что 43% личного состава принимали участие в боевых действиях, - представитель учреждения. ВИДЕО
Во время одного из заседаний Временной следственной комиссии Верховной Рады заместитель начальника отдела психологической поддержки персонала Одесского областного ТЦК и СП Владимир Чабан озвучил данные о количестве военнослужащих учреждения, имеющих боевой опыт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Чабана, 43% военных Одесского областного ТЦК являются участниками боевых действий.
Таким образом, опыт участия в боевых действиях имеют 43% военнослужащих Одесского областного ТЦК и СП, которые выполняли задачи в районах ведения боевых действий.
Топ комментарии
+12 vitaliymkua
показать весь комментарий13.06.2026 11:00 Ответить Ссылка
+11 Begemot Pepa
показать весь комментарий13.06.2026 11:04 Ответить Ссылка
+10 Lemberg #565313
показать весь комментарий13.06.2026 10:58 Ответить Ссылка
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жоден справжній ветеран такого робити не буде!
мало того, кожному відоме відношення ветеранів до тецекашників!!!!
і всі знають, що чекає тецекашників після повернення ветеранів з війни.
молодим, справжнім ветераном з убд і тяжким пораненням. дшв 71!!
а от, на що такі обісранці як ти сподіваються?
а, за що саме, то у кожного своя причина.
навіщо ти так?
навіщо ображаєш?
що, поганого тобі зробили свинки та бегемотики?
гвалтували всю юність?
Треба перевіряти всіх УБДшників та лишати статусу тих хто не воював, і хай повертають державі гроші за льготи по комуналці, хай повертають гроші хто дітей вивчив за рахунок державі т.п!
Внизу повідомлення (на фб) купа коментарів по героїзації вбитого і жодного- на користь поліцейських.