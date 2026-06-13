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Новости Видео ТЦК на фронте
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В Одесском ТЦК заявили, что 43% личного состава принимали участие в боевых действиях, - представитель учреждения. ВИДЕО

Во время одного из заседаний Временной следственной комиссии Верховной Рады заместитель начальника отдела психологической поддержки персонала Одесского областного ТЦК и СП Владимир Чабан озвучил данные о количестве военнослужащих учреждения, имеющих боевой опыт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Чабана, 43% военных Одесского областного ТЦК являются участниками боевых действий.

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Таким образом, опыт участия в боевых действиях имеют 43% военнослужащих Одесского областного ТЦК и СП, которые выполняли задачи в районах ведения боевых действий.

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ВСК (472) Одесская область (4378) ТЦК (1155)
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Топ комментарии
+12
Ми начінаєм КВН.
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13.06.2026 11:00 Ответить
+11
ти перекреслюєш ветеранство і наявність убд, як що крутиш людей як скотину!!!!
жоден справжній ветеран такого робити не буде!
мало того, кожному відоме відношення ветеранів до тецекашників!!!!
і всі знають, що чекає тецекашників після повернення ветеранів з війни.
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13.06.2026 11:04 Ответить
+10
Рівень тцк не в участі бойових діях,а в моральних і професійних якостях,які були до того ,як зермак ще не порозганяв колишніх і створив нові на свій розсуд,які асоціюються тепер громадянами,як нкбд і гостапо.
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13.06.2026 10:58 Ответить
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А требо , що б було 90% . Бо хто не воював той не має морального права робити рекрутинг !
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13.06.2026 10:57 Ответить
Рівень тцк не в участі бойових діях,а в моральних і професійних якостях,які були до того ,як зермак ще не порозганяв колишніх і створив нові на свій розсуд,які асоціюються тепер громадянами,як нкбд і гостапо.
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13.06.2026 10:58 Ответить
Ми начінаєм КВН.
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13.06.2026 11:00 Ответить
невідомий вова дуже проти тецека, але він нічого не знає!
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13.06.2026 11:08 Ответить
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13.06.2026 11:19 Ответить
ти перекреслюєш ветеранство і наявність убд, як що крутиш людей як скотину!!!!
жоден справжній ветеран такого робити не буде!
мало того, кожному відоме відношення ветеранів до тецекашників!!!!
і всі знають, що чекає тецекашників після повернення ветеранів з війни.
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13.06.2026 11:04 Ответить
а що чекає таких ухилянтів,як ти,в загажених панталонах?
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13.06.2026 11:09 Ответить
старість і безкінечна гордість сином!!!!!
молодим, справжнім ветераном з убд і тяжким пораненням. дшв 71!!
а от, на що такі обісранці як ти сподіваються?
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13.06.2026 11:12 Ответить
А шо чекає? Будуть пиНдити за те шо мало людей на фронт відправляли, щоб хлопців на передовій підмінили?
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13.06.2026 11:12 Ответить
ключове пиНдити!!
а, за що саме, то у кожного своя причина.
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13.06.2026 11:14 Ответить
Та ні, мабуть не за те, що відправляли, а за те що за мзду чималу відпускали. Слід у кожного, хто мав відношення до роботи в ТЦК/ВЛК перевірити статки родини "до" і "після" війни. Хто прибарахлився - конфіскація і довічне.
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13.06.2026 11:21 Ответить
За це, я згоден, не тільки пиНдити, а ще й на нари з конфіскацією треба.
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13.06.2026 11:25 Ответить
Свинка пера виросла до бегемота тільки жерти та спати та ще і брудом вимазуватись хрюкай тихенько у сараї поки на свіжина не попало
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13.06.2026 11:24 Ответить
хник хник хник
навіщо ти так?
навіщо ображаєш?
що, поганого тобі зробили свинки та бегемотики?
гвалтували всю юність?
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13.06.2026 11:37 Ответить
Загартовані і знедолені ухилянти,дадуть тут негайну і рішучу відповідь на цю інформацію!
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13.06.2026 11:08 Ответить
Із тих 43% у половини куплені УБД, а решту змушують виконувати брудну роботу.
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13.06.2026 11:13 Ответить
Вони мабуть такі самі УБД, як і ті два тцкашних начальника, котрі червоніли і плутались у показах на ТСК у Гончаренка. Один отримав посвідчення за те, що в 14-му році десь на блок-посту стояв, другий за те саме десь в 16-17-му. Воєни бл...
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13.06.2026 11:17 Ответить
Ну от кому вони це чешуть!? Після того як в Одесі тецекисти побили ветерана його побратими пішли розбиратись з ними і виявили, що тільки два бойові офіцери, а решта ніде не воювали, а тепер нахабно брешуть про 43%.
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13.06.2026 11:19 Ответить
Хто хоче може зайти на ютуб-канал Дмитра Гнапа там у нього є відео де напальцях розжовано, що то за вояки такі.
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13.06.2026 11:21 Ответить
Якщо розібратися хто з них дійсно приймав участь зі зброєю а не папірці складав за багато кілометрів від ЛБЗ то буде ще менше.
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13.06.2026 11:20 Ответить
Так само своє посвідчення УБД отримав і чинний генпрокурор Кравченко - перекладаючи папірці. А ще він двічі завалив перевірку на доброчесність, що однак не завадило йому зайняти посаду Генпрокурора. Ганьба цій зеленій владі!
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13.06.2026 11:24 Ответить
Тисячі УБДшників не мають відношення до бойових дій! Хтось зі зброєю в окопах здобував, хтось паперці перекладав, хтось спеціально робив відрядженя в АТО або наближені території та робив виписку з наказу та зробив собі "корочку", а хтось взагалі на блокпостах шманав волонтерів та пересічних громадян, це про ментів.
Треба перевіряти всіх УБДшників та лишати статусу тих хто не воював, і хай повертають державі гроші за льготи по комуналці, хай повертають гроші хто дітей вивчив за рахунок державі т.п!
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13.06.2026 11:59 Ответить
В Запоріжжі,десь тепер, чоловік,на якого напали 3 поліцейські,порізав(поранив) їх ножем.Один вистрілив в мужика і вбив його.
Внизу повідомлення (на фб) купа коментарів по героїзації вбитого і жодного- на користь поліцейських.
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13.06.2026 11:24 Ответить
4,3
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13.06.2026 11:24 Ответить
Ну значить 4,3%
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13.06.2026 11:24 Ответить
Странно что ни 143%
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13.06.2026 11:31 Ответить
Серед військовослужбовців Одеського ТЦК немає жодного військового ветерана або людини дотичної до фронту, - Вадим Шипулін, голова Профспілки ветеранів
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13.06.2026 11:35 Ответить
Убд на 3 линии ради доплат сделали вместе с инвалидностью и держат за дурачков всех. "Самые умные"(хитров****ые
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13.06.2026 11:40 Ответить
Штурмовали кухню на лбз чи на третій лінії?🤦
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13.06.2026 11:41 Ответить
Учаться у головного комедіянта грати кумедію?
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13.06.2026 11:42 Ответить
Вони скоріш не комедіянти, а гопніки. Доказ в студію!
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13.06.2026 12:05 Ответить
Більшість читачів цензору, в яких родичі або знайомі працюють в ТЦК, можуть підтвердити, що ці родичі і знайомі на фронті ніколи не були. Особисто також підтверджую це по знайомому з одного з міських ТЦК: тривалий час робота в поліції, а з 2022 р. прилаштувався в одному з міських ТЦК зі справкою інваліда.
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13.06.2026 12:18 Ответить
Герої...
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13.06.2026 12:32 Ответить
 
 