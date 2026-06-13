В Одесском ТЦК заявили, что 43% личного состава принимали участие в боевых действиях, - представитель учреждения. ВИДЕО

Во время одного из заседаний Временной следственной комиссии Верховной Рады заместитель начальника отдела психологической поддержки персонала Одесского областного ТЦК и СП Владимир Чабан озвучил данные о количестве военнослужащих учреждения, имеющих боевой опыт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Чабана, 43% военных Одесского областного ТЦК являются участниками боевых действий.

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Таким образом, опыт участия в боевых действиях имеют 43% военнослужащих Одесского областного ТЦК и СП, которые выполняли задачи в районах ведения боевых действий.

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