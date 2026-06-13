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Новини Відео ТЦК на фронті
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В Одеському ТЦК заявили, що тільки 43% особового складу брали участь у бойових діях, - представник установи. ВIДЕО

Під час одного із засідань Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заступник начальника відділу психологічної підтримки персоналу Одеського обласного ТЦК та СП Володимир Чабан озвучив дані щодо кількості військовослужбовців установи, які мають бойовий досвід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Чабана, лише 43% військових Одеського обласного ТЦК є учасниками бойових дій.

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Таким чином, досвід участі в бойових діях мають тільки 43% військовослужбовців Одеського обласного ТЦК та СП, які виконували завдання в районах ведення бойових дій.

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ТСК (392) Одеська область (4118) ТЦК та СП (1212)
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Топ коментарі
+12
Ми начінаєм КВН.
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13.06.2026 11:00 Відповісти
+11
ти перекреслюєш ветеранство і наявність убд, як що крутиш людей як скотину!!!!
жоден справжній ветеран такого робити не буде!
мало того, кожному відоме відношення ветеранів до тецекашників!!!!
і всі знають, що чекає тецекашників після повернення ветеранів з війни.
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13.06.2026 11:04 Відповісти
+10
Рівень тцк не в участі бойових діях,а в моральних і професійних якостях,які були до того ,як зермак ще не порозганяв колишніх і створив нові на свій розсуд,які асоціюються тепер громадянами,як нкбд і гостапо.
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13.06.2026 10:58 Відповісти
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А требо , що б було 90% . Бо хто не воював той не має морального права робити рекрутинг !
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13.06.2026 10:57 Відповісти
Рівень тцк не в участі бойових діях,а в моральних і професійних якостях,які були до того ,як зермак ще не порозганяв колишніх і створив нові на свій розсуд,які асоціюються тепер громадянами,як нкбд і гостапо.
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13.06.2026 10:58 Відповісти
Ми начінаєм КВН.
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13.06.2026 11:00 Відповісти
невідомий вова дуже проти тецека, але він нічого не знає!
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13.06.2026 11:08 Відповісти
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13.06.2026 11:19 Відповісти
ти перекреслюєш ветеранство і наявність убд, як що крутиш людей як скотину!!!!
жоден справжній ветеран такого робити не буде!
мало того, кожному відоме відношення ветеранів до тецекашників!!!!
і всі знають, що чекає тецекашників після повернення ветеранів з війни.
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13.06.2026 11:04 Відповісти
а що чекає таких ухилянтів,як ти,в загажених панталонах?
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13.06.2026 11:09 Відповісти
старість і безкінечна гордість сином!!!!!
молодим, справжнім ветераном з убд і тяжким пораненням. дшв 71!!
а от, на що такі обісранці як ти сподіваються?
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13.06.2026 11:12 Відповісти
Щось ти, мабудь, брешеш,як Жучка блохаста...Батько пораненого сина-УБД не писатиме таке про хлопців з ТЦК,не проклинатиме їх за те,що вони "знущаються" з ухилясів,тобто з крис,які сидять по норах,в той час як його сина важко поранили. Мабуть,ти брехунець маленький,ухилянська щурятина і син в тебе такий-же? Для чого ти тут брешеш,чувак?
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13.06.2026 12:45 Відповісти
А шо чекає? Будуть пиНдити за те шо мало людей на фронт відправляли, щоб хлопців на передовій підмінили?
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13.06.2026 11:12 Відповісти
ключове пиНдити!!
а, за що саме, то у кожного своя причина.
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13.06.2026 11:14 Відповісти
Та ні, мабуть не за те, що відправляли, а за те що за мзду чималу відпускали. Слід у кожного, хто мав відношення до роботи в ТЦК/ВЛК перевірити статки родини "до" і "після" війни. Хто прибарахлився - конфіскація і довічне.
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13.06.2026 11:21 Відповісти
За це, я згоден, не тільки пиНдити, а ще й на нари з конфіскацією треба.
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13.06.2026 11:25 Відповісти
Свинка пера виросла до бегемота тільки жерти та спати та ще і брудом вимазуватись хрюкай тихенько у сараї поки на свіжина не попало
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13.06.2026 11:24 Відповісти
хник хник хник
навіщо ти так?
навіщо ображаєш?
що, поганого тобі зробили свинки та бегемотики?
гвалтували всю юність?
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13.06.2026 11:37 Відповісти
Загартовані і знедолені ухилянти,дадуть тут негайну і рішучу відповідь на цю інформацію!
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13.06.2026 11:08 Відповісти
Із тих 43% у половини куплені УБД, а решту змушують виконувати брудну роботу.
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13.06.2026 11:13 Відповісти
Вони мабуть такі самі УБД, як і ті два тцкашних начальника, котрі червоніли і плутались у показах на ТСК у Гончаренка. Один отримав посвідчення за те, що в 14-му році десь на блок-посту стояв, другий за те саме десь в 16-17-му. Воєни бл...
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13.06.2026 11:17 Відповісти
Ну от кому вони це чешуть!? Після того як в Одесі тецекисти побили ветерана його побратими пішли розбиратись з ними і виявили, що тільки два бойові офіцери, а решта ніде не воювали, а тепер нахабно брешуть про 43%.
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13.06.2026 11:19 Відповісти
Хто хоче може зайти на ютуб-канал Дмитра Гнапа там у нього є відео де напальцях розжовано, що то за вояки такі.
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13.06.2026 11:21 Відповісти
Якщо розібратися хто з них дійсно приймав участь зі зброєю а не папірці складав за багато кілометрів від ЛБЗ то буде ще менше.
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13.06.2026 11:20 Відповісти
Так само своє посвідчення УБД отримав і чинний генпрокурор Кравченко - перекладаючи папірці. А ще він двічі завалив перевірку на доброчесність, що однак не завадило йому зайняти посаду Генпрокурора. Ганьба цій зеленій владі!
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13.06.2026 11:24 Відповісти
Тисячі УБДшників не мають відношення до бойових дій! Хтось зі зброєю в окопах здобував, хтось паперці перекладав, хтось спеціально робив відрядженя в АТО або наближені території та робив виписку з наказу та зробив собі "корочку", а хтось взагалі на блокпостах шманав волонтерів та пересічних громадян, це про ментів.
Треба перевіряти всіх УБДшників та лишати статусу тих хто не воював, і хай повертають державі гроші за льготи по комуналці, хай повертають гроші хто дітей вивчив за рахунок державі т.п!
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13.06.2026 11:59 Відповісти
В Запоріжжі,десь тепер, чоловік,на якого напали 3 поліцейські,порізав(поранив) їх ножем.Один вистрілив в мужика і вбив його.
Внизу повідомлення (на фб) купа коментарів по героїзації вбитого і жодного- на користь поліцейських.
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13.06.2026 11:24 Відповісти
4,3
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13.06.2026 11:24 Відповісти
Ну значить 4,3%
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13.06.2026 11:24 Відповісти
Странно что ни 143%
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13.06.2026 11:31 Відповісти
Серед військовослужбовців Одеського ТЦК немає жодного військового ветерана або людини дотичної до фронту, - Вадим Шипулін, голова Профспілки ветеранів
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13.06.2026 11:35 Відповісти
Убд на 3 линии ради доплат сделали вместе с инвалидностью и держат за дурачков всех. "Самые умные"(хитров****ые
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13.06.2026 11:40 Відповісти
Штурмовали кухню на лбз чи на третій лінії?🤦
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13.06.2026 11:41 Відповісти
Учаться у головного комедіянта грати кумедію?
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13.06.2026 11:42 Відповісти
Вони скоріш не комедіянти, а гопніки. Доказ в студію!
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13.06.2026 12:05 Відповісти
Більшість читачів цензору, в яких родичі або знайомі працюють в ТЦК, можуть підтвердити, що ці родичі і знайомі на фронті ніколи не були. Особисто також підтверджую це по знайомому з одного з міських ТЦК: тривалий час робота в поліції, а з 2022 р. прилаштувався в одному з міських ТЦК зі справкою інваліда.
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13.06.2026 12:18 Відповісти
Герої...
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13.06.2026 12:32 Відповісти
 
 