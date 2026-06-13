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В Одеському ТЦК заявили, що тільки 43% особового складу брали участь у бойових діях, - представник установи. ВIДЕО
Під час одного із засідань Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заступник начальника відділу психологічної підтримки персоналу Одеського обласного ТЦК та СП Володимир Чабан озвучив дані щодо кількості військовослужбовців установи, які мають бойовий досвід.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Чабана, лише 43% військових Одеського обласного ТЦК є учасниками бойових дій.
Таким чином, досвід участі в бойових діях мають тільки 43% військовослужбовців Одеського обласного ТЦК та СП, які виконували завдання в районах ведення бойових дій.
Топ коментарі
+12 vitaliymkua
показати весь коментар13.06.2026 11:00 Відповісти Посилання
+11 Begemot Pepa
показати весь коментар13.06.2026 11:04 Відповісти Посилання
+10 Lemberg #565313
показати весь коментар13.06.2026 10:58 Відповісти Посилання
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жоден справжній ветеран такого робити не буде!
мало того, кожному відоме відношення ветеранів до тецекашників!!!!
і всі знають, що чекає тецекашників після повернення ветеранів з війни.
молодим, справжнім ветераном з убд і тяжким пораненням. дшв 71!!
а от, на що такі обісранці як ти сподіваються?
а, за що саме, то у кожного своя причина.
навіщо ти так?
навіщо ображаєш?
що, поганого тобі зробили свинки та бегемотики?
гвалтували всю юність?
Треба перевіряти всіх УБДшників та лишати статусу тих хто не воював, і хай повертають державі гроші за льготи по комуналці, хай повертають гроші хто дітей вивчив за рахунок державі т.п!
Внизу повідомлення (на фб) купа коментарів по героїзації вбитого і жодного- на користь поліцейських.