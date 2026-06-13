В Одеському ТЦК заявили, що тільки 43% особового складу брали участь у бойових діях, - представник установи. ВIДЕО

Під час одного із засідань Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заступник начальника відділу психологічної підтримки персоналу Одеського обласного ТЦК та СП Володимир Чабан озвучив дані щодо кількості військовослужбовців установи, які мають бойовий досвід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Чабана, лише 43% військових Одеського обласного ТЦК є учасниками бойових дій.

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Таким чином, досвід участі в бойових діях мають тільки 43% військовослужбовців Одеського обласного ТЦК та СП, які виконували завдання в районах ведення бойових дій.

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