Оккупант снял на видео горящую технику и раненых соратников после удара FPV-дрона ВСУ: "Вот так вот мы доехали". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой российский военный снимает последствия удара украинского FPV-дрона по автомобилю с оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский беспилотник поразил транспортное средство противника во время движения.
На кадрах видна горящая техника, а также 4 оккупанта, которые пытались укрыться в лесополосе от дальнейших атак украинских дронов.
Также на видео видно как минимум 3 раненых оккупантов, потерявших много крови.
Один из российских военных эмоционально комментирует последствия удара: "Вот так вот мы доехали. Леха немного затрехсотился".
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Luiza
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Димон Хулиган
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Viktoria Barabash
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Перехватчик
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