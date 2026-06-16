Оккупант снял на видео горящую технику и раненых соратников после удара FPV-дрона ВСУ: "Вот так вот мы доехали". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой российский военный снимает последствия удара украинского FPV-дрона по автомобилю с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский беспилотник поразил транспортное средство противника во время движения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На кадрах видна горящая техника, а также 4 оккупанта, которые пытались укрыться в лесополосе от дальнейших атак украинских дронов.

Также на видео видно как минимум 3 раненых оккупантов, потерявших много крови.

Один из российских военных эмоционально комментирует последствия удара: "Вот так вот мы доехали. Леха немного затрехсотился".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус 28 мотоциклов, танк и БМП: десантники 81-й бригады сорвали один из самых масштабных штурмов. ВИДЕО

Смотрите также: Оккупанты спрятали САУ в ангаре среди гражданской техники, но дронщики подразделения "Шершни Довбуша" её уничтожили. ВИДЕО