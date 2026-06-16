Окупант зафільмував палаючу техніку та поранених поплічників після удару FPV-дрона ЗСУ: "Вот так вот мы доехали". ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому російський військовий фільмує наслідки удару українського FPV-дрона по автівці з окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український безпілотник уразив транспортний засіб противника під час руху.

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На кадрах видно палаючу техніку, а також 4 окупантів, які намагалися сховатися в лісосмузі від подальших атак українських дронів.

Також на відео видно щонайменше 3 поранених окупантів, які втратили багато крові.

Один із російських військових емоційно коментує наслідки удару: "Вот так вот мы доехали. Леха немного затрехсотился".

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