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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Окупант зафільмував палаючу техніку та поранених поплічників після удару FPV-дрона ЗСУ: "Вот так вот мы доехали". ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому російський військовий фільмує наслідки удару українського FPV-дрона по автівці з окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український безпілотник уразив транспортний засіб противника під час руху.

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На кадрах видно палаючу техніку, а також 4 окупантів, які намагалися сховатися в лісосмузі від подальших атак українських дронів.

Також на відео видно щонайменше 3 поранених окупантів, які втратили багато крові.

Один із російських військових емоційно коментує наслідки удару: "Вот так вот мы доехали. Леха немного затрехсотился".

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армія рф (21297) знищення (10366) техніка (2065) ЗСУ (8843) дрони (8459)
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дуже інтелектуальне відео і сміх ,чого лаптеногі , до України їдуть подихати ? Ідіоти ...
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16.06.2026 22:57 Відповісти
Надіюсь, вас в тій посадці і розберуть
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16.06.2026 23:04 Відповісти
Как в той песТне -ээх Лёха, Лёха ...! подрихтовали малёхо!
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16.06.2026 23:05 Відповісти
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16.06.2026 23:18 Відповісти
 
 