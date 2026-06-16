Окупант зафільмував палаючу техніку та поранених поплічників після удару FPV-дрона ЗСУ: "Вот так вот мы доехали". ВIДЕО
У мережі оприлюднили відеозапис, на якому російський військовий фільмує наслідки удару українського FPV-дрона по автівці з окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український безпілотник уразив транспортний засіб противника під час руху.
На кадрах видно палаючу техніку, а також 4 окупантів, які намагалися сховатися в лісосмузі від подальших атак українських дронів.
Також на відео видно щонайменше 3 поранених окупантів, які втратили багато крові.
Один із російських військових емоційно коментує наслідки удару: "Вот так вот мы доехали. Леха немного затрехсотился".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luiza
показати весь коментар16.06.2026 22:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Димон Хулиган
показати весь коментар16.06.2026 23:04 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Viktoria Barabash
показати весь коментар16.06.2026 23:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Перехватчик
показати весь коментар16.06.2026 23:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль