Операторы дронов 5-го ООСН "ОМЕГА" сбили 17 российских БПЛА на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 5-го отдельного отряда специального назначения "ОМЕГА" уничтожили 17 вражеских беспилотников в небе над Донецкой областью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время атак и проведения воздушной разведки противник активно применял ударные и разведывательные дроны, однако украинские защитники своевременно обнаруживали и перехватывали цели.

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Вследствие боевой работы украинских пилотов все воздушные цели уничтожены.

В подразделении отмечают, что каждая уничтоженная воздушная цель не только наносит потери противнику, но и спасает жизни военнослужащих Сил обороны и гражданских лиц.

Кадры обнародовали спецназовцы в своём Telegram-канале.

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