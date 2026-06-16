Оператори дронів 5-го ОЗСП "ОМЕГА" збили 17 російських БпЛА на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 5-го окремого загону спеціального призначення "ОМЕГА" знищили 17 ворожих безпілотників у небі над Донеччиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час атак та ведення повітряної розвідки противник активно застосовував ударні та розвідувальні дрони, однак українські захисники своєчасно виявляли та перехоплювали цілі.

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У результаті бойової роботи українських пілотів усі повітряні цілі знищено.

У підрозділі наголошують, що кожна знищена повітряна ціль не лише завдає втрат противнику, а й зберігає життя військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян.

Кадри оприлюднили спецпризначенці у своєму телеграм-каналі.

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