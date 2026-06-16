Ликвидация 27 оккупантов, ближний бой и зачистка местности: разведчики ГУР показали боевую работу на Запорожском направлении. ВИДЕО
Спецназовцы Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на Запорожском направлении и наносить потери российским оккупационным войскам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские разведчики обнародовали подборку видеоматериалов, отражающих результаты своей работы за неделю боевых действий на фронте.
На кадрах запечатлена ликвидация российских военных, уничтожение их транспортных средств, вооружения и беспилотников.
Также видео содержит эпизоды выполнения боевых задач по зачистке местности, поиску и уничтожению мест скопления и укрытий противника.
Отдельно показаны моменты ближнего стрелкового боя с участием украинских спецназовцев.
В частности, на видеозаписи бойцы подразделения ликвидировали 27 оккупантов, уничтожили боекомплект, технику противника и сбили не менее 17 российских беспилотников.
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А ******, це теж знає з тютіною!!