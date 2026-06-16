Ликвидация 27 оккупантов, ближний бой и зачистка местности: разведчики ГУР показали боевую работу на Запорожском направлении. ВИДЕО

Спецназовцы Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на Запорожском направлении и наносить потери российским оккупационным войскам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские разведчики обнародовали подборку видеоматериалов, отражающих результаты своей работы за неделю боевых действий на фронте.

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На кадрах запечатлена ликвидация российских военных, уничтожение их транспортных средств, вооружения и беспилотников.

Также видео содержит эпизоды выполнения боевых задач по зачистке местности, поиску и уничтожению мест скопления и укрытий противника.

Отдельно показаны моменты ближнего стрелкового боя с участием украинских спецназовцев.

В частности, на видеозаписи бойцы подразделения ликвидировали 27 оккупантов, уничтожили боекомплект, технику противника и сбили не менее 17 российских беспилотников.

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