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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Знищення вогневих позицій окупантів
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Ліквідація 27 окупантів, ближній бій та зачистка місцевості: розвідники ГУР показали бойову роботу на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Спецпризначенці Департаменту активних дій Головного управління розвідки МО України продовжують виконувати бойові завдання на Запорізькому напрямку та завдавати втрат російським окупаційним військам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські розвідники оприлюднили відеодобірку результатів своєї роботи за тиждень бойових дій на фронті.

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На кадрах зафіксовано ліквідацію російських військових, знищення їхніх транспортних засобів, озброєння та безпілотників.

Також відео містить епізоди виконання бойових завдань із зачистки місцевості, пошуку та знищення місць скупчення і укриттів противника.

Окремо показано моменти ближнього стрілецького бою за участю українських спецпризначенців.

Зокрема на відеозаписі воїни підрозділу ліквідували 27 окупантів, знищили боєкомплект, техніку противника та збили щонайменше 17 російських безпілотників.

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Автор: 

армія рф (21305) спецпризначенці (260) знищення (10375) Запорізька область (4981) дрони (8469) ГУР (893)
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17.06.2026 00:02 Відповісти
... ...👍...
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17.06.2026 00:07 Відповісти
Оркам, прийшов ******* день в Україні!!
А ******, це теж знає з тютіною!!
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17.06.2026 00:32 Відповісти
 
 