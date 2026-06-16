Ліквідація 27 окупантів, ближній бій та зачистка місцевості: розвідники ГУР показали бойову роботу на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Спецпризначенці Департаменту активних дій Головного управління розвідки МО України продовжують виконувати бойові завдання на Запорізькому напрямку та завдавати втрат російським окупаційним військам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські розвідники оприлюднили відеодобірку результатів своєї роботи за тиждень бойових дій на фронті.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На кадрах зафіксовано ліквідацію російських військових, знищення їхніх транспортних засобів, озброєння та безпілотників.

Також відео містить епізоди виконання бойових завдань із зачистки місцевості, пошуку та знищення місць скупчення і укриттів противника.

Окремо показано моменти ближнього стрілецького бою за участю українських спецпризначенців.

Зокрема на відеозаписі воїни підрозділу ліквідували 27 окупантів, знищили боєкомплект, техніку противника та збили щонайменше 17 російських безпілотників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів 5-го ОЗСП "ОМЕГА" збили 17 російських БпЛА на Донеччині. ВIДЕО

Дивіться також: Окупант зафільмував палаючу техніку та поранених поплічників після удару FPV-дрона ЗСУ: "Вот так вот мы доехали". ВIДЕО