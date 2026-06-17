Пилоты Воздушных сил продемонстрировали боевую подготовку на истребителях к перехвату воздушных целей. ВИДЕО

В сети появились кадры подготовки экипажей истребительной авиации Воздушных сил Украины к перехвату воздушных целей и ведению воздушного боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

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Пилоты совершили тренировочные полеты на истребителях, в ходе которых отрабатывают различные сценарии ракетного боя.

Экипажи меняют высоту и ракурсы, совершенствуют методики применения вооружения, а также отрабатывают тактику противодействия воздушному противнику.

Украинский пилот также отмечает, что такие тренировки позволяют военным повышать эффективность действий при выполнении боевых задач по перехвату вражеских воздушных целей.

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