Пилоты Воздушных сил продемонстрировали боевую подготовку на истребителях к перехвату воздушных целей. ВИДЕО
В сети появились кадры подготовки экипажей истребительной авиации Воздушных сил Украины к перехвату воздушных целей и ведению воздушного боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".
Пилоты совершили тренировочные полеты на истребителях, в ходе которых отрабатывают различные сценарии ракетного боя.
Экипажи меняют высоту и ракурсы, совершенствуют методики применения вооружения, а также отрабатывают тактику противодействия воздушному противнику.
Украинский пилот также отмечает, что такие тренировки позволяют военным повышать эффективность действий при выполнении боевых задач по перехвату вражеских воздушных целей.
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