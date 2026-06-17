Пілоти Повітряних сил показали бойову підготовку на винищувачах до перехоплення повітряних цілей. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри підготовки екіпажів винищувальної авіації Повітряних сил України до перехоплення повітряних цілей та ведення повітряного бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео оприлюднив один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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Пілоти здійснили тренувальні польоти на винищувачах, під час яких льотчики відпрацьовують різні сценарії ракетного бою.

Екіпажі змінюють висоти та ракурси, вдосконалюють методики застосування озброєння, а також виробляють тактику протидії повітряному противнику.

Українських пілот також зазначає, що такі тренування дозволяють військовим підвищувати ефективність дій під час виконання бойових завдань із перехоплення ворожих повітряних цілей.

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