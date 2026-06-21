Операторы 413-го полка "Рейд" поразили мост через Северо-Крымский канал в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" нанесли удар по автомобильному мосту через Северо-Крымский канал во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 17 июня украинские операторы дронов атаковали мост вблизи села Воинка в северной части оккупированного полуострова.

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В результате удара были повреждены опоры и дорожное полотно сооружения.

Отмечается, что это один из немногих мостов, позволяющих пересечь Северо-Крымский канал. В районе Воинки ширина канала составляет около 50 метров, что делает переправу важным элементом транспортной инфраструктуры.

Удар операторов "Рейда" стал частью серии операций Сил обороны Украины, направленных на нарушение военной логистики российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях юга Украины.

Для выполнения задачи были задействованы дроны среднего радиуса действия украинского производства Fire Point.

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