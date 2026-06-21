Оператори 413-го полку "Рейд" уразили міст через Північно-Кримський канал в окупованому Криму. ВIДЕО

Оператори 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд" завдали удару по автомобільному мосту через Північно-Кримський канал у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 17 червня українські дронарі атакували міст поблизу села Воїнка у північній частині окупованого півострова.

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У результаті удару було пошкоджено опори та дорожнє полотно споруди.

Зазначається, що це один із небагатьох мостів, який дозволяє перетнути Північно-Кримський канал. У районі Воїнки ширина каналу становить близько 50 метрів, що робить переправу важливим елементом транспортної інфраструктури.

Удар операторів "Рейду" став частиною серії операцій Сил оборони України, спрямованих на порушення військової логістики російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Для виконання завдання були застосовані middle strike дрони українського виробництва Fire Point.

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