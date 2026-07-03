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Трое россиян рассматривают под грузовиком украинский дрон, который еще не взорвался: "П#дор лежит под баком. У него же там камера, если увидит - может въ#бать"

В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая на автомобильной трассе между населенным пунктом Дмитровка и временно оккупированным Донецком. На кадрах запечатлен грузовой автомобиль, который перевозил щебень в оккупированный областной центр. Как сообщает Цензор.НЕТ, во время движения под транспортное средство залетел украинский беспилотник, но не взорвался.

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На обнародованной записи видно нескольких мужчин в гражданской одежде, у которых при себе автоматическое оружие. Они подошли к остановившемуся грузовику, чтобы рассмотреть беспилотник, оказавшийся под топливным баком машины. 

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

армия РФ (23239) грузы (267) Донецкая область (12570) дроны (7542)
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Топ комментарии
+37
сподіваюсь що вибухнув)))
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03.07.2026 09:29 Ответить
+30
Копняка дайте дрону,двоє тримайте,третій хай лупить
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03.07.2026 09:30 Ответить
+18
Домбабве
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03.07.2026 09:39 Ответить

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