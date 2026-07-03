Трое россиян рассматривают под грузовиком украинский дрон, который еще не взорвался: "П#дор лежит под баком. У него же там камера, если увидит - может въ#бать"

В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая на автомобильной трассе между населенным пунктом Дмитровка и временно оккупированным Донецком. На кадрах запечатлен грузовой автомобиль, который перевозил щебень в оккупированный областной центр. Как сообщает Цензор.НЕТ, во время движения под транспортное средство залетел украинский беспилотник, но не взорвался.

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На обнародованной записи видно нескольких мужчин в гражданской одежде, у которых при себе автоматическое оружие. Они подошли к остановившемуся грузовику, чтобы рассмотреть беспилотник, оказавшийся под топливным баком машины.

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