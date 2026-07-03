Троє росіян розглядають під вантажівкою український дрон, який ще не вибухнув: "П#дор лежит под баком. У него же там камера, если увидит - может въ#бать". ВIДЕО

У соціальних мережах поширили відеозапис, знятий на автомобільній трасі між населеним пунктом Дмитрівка та тимчасово окупованим Донецьком. На кадрах зафіксовано вантажний автомобіль, який здійснював перевезення щебеню до окупованого обласного центру. Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху під транспортний засіб залетів український безпілотник, але не вибухнув.

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На оприлюдненому записі видно кількох чоловіків у цивільному одязі, які мають при собі автоматичну зброю. Вони підійшли до зупиненої вантажівки, щоб роздивитися безпілотник, який опинився під паливним баком машини.

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