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Новости Видео Удары по логистике РФ
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Россиянин снимает фуру и тело её водителя и докладывает об обстановке на дороге в Крым: "Кошмар! Ну как, нах#й, тут ездить?". ВИДЕО

В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая на так называемой "федеральной трассе "Новороссия", пролегающей через временно оккупированные южные регионы Украины. Автор видео запечатлел последствия точечного удара украинского беспилотного летательного аппарата по грузовому автомобилю, осуществлявшему перевозку по этому маршруту.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате попадания БПЛА грузовик съехал в кювет, а водитель получил смертельные ранения — его тело осталось лежать на дороге.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое россиян рассматривают под грузовиком украинский дрон, который еще не взорвался: "П#дор лежит под баком. У него же там камера, если увидит — может въ#бать". ВИДЕО

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грузы (267) Крым (26037) логистика (142) дроны (7553)
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Топ комментарии
+32
А нехай єздіть (тобто шастать)!
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03.07.2026 16:32 Ответить
+27
Кацап так обісрався що не вийшло зняти нормально бо від страху руки тряслись. Бо нєх чужою територією їздити без дозволу.
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03.07.2026 16:45 Ответить
+20
ну да, кошмар, но нє кошмар-кошмар-кошмар.
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03.07.2026 16:48 Ответить

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