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Россиянин снимает фуру и тело её водителя и докладывает об обстановке на дороге в Крым: "Кошмар! Ну как, нах#й, тут ездить?". ВИДЕО
В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая на так называемой "федеральной трассе "Новороссия", пролегающей через временно оккупированные южные регионы Украины. Автор видео запечатлел последствия точечного удара украинского беспилотного летательного аппарата по грузовому автомобилю, осуществлявшему перевозку по этому маршруту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате попадания БПЛА грузовик съехал в кювет, а водитель получил смертельные ранения — его тело осталось лежать на дороге.
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+32 Web Sergii
показать весь комментарий03.07.2026 16:32 Ответить Ссылка
+27 ОсвальдКоблпот #588757
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+20 Urs
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