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Новини Відео Удари по логістиці РФ
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Росіянин фільмує фуру та тіло її водія і доповідає обстановку на дорозі у Крим: "Кошмар! Ну как, нах#й, тут ездить?". ВIДЕО

У соціальних мережах поширили відеозапис, знятий на так званій "федеральній трасі "Новоросія", яка пролягає через тимчасово окуповані південні регіони України. Автор відео зафіксував наслідки точкового удару українського безпілотного літального апарата по вантажному автомобілю, що здійснював перевезення цим маршрутом.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті влучання БпЛА фура з'їхала у кювет, а водій зазнав смертельних поранень - його тіло залишилося лежати на дорозі.

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вантажі (1559) Крим (14222) логістика (180) дрони (8641)
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Топ коментарі
+32
А нехай єздіть (тобто шастать)!
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03.07.2026 16:32 Відповісти
+27
Кацап так обісрався що не вийшло зняти нормально бо від страху руки тряслись. Бо нєх чужою територією їздити без дозволу.
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03.07.2026 16:45 Відповісти
+20
ну да, кошмар, но нє кошмар-кошмар-кошмар.
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03.07.2026 16:48 Відповісти

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