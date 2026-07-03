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Росіянин фільмує фуру та тіло її водія і доповідає обстановку на дорозі у Крим: "Кошмар! Ну как, нах#й, тут ездить?". ВIДЕО
У соціальних мережах поширили відеозапис, знятий на так званій "федеральній трасі "Новоросія", яка пролягає через тимчасово окуповані південні регіони України. Автор відео зафіксував наслідки точкового удару українського безпілотного літального апарата по вантажному автомобілю, що здійснював перевезення цим маршрутом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті влучання БпЛА фура з'їхала у кювет, а водій зазнав смертельних поранень - його тіло залишилося лежати на дорозі.
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Топ коментарі
+32 Web Sergii
показати весь коментар03.07.2026 16:32 Відповісти Посилання
+27 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар03.07.2026 16:45 Відповісти Посилання
+20 Urs
показати весь коментар03.07.2026 16:48 Відповісти Посилання
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