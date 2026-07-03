Росіянин фільмує фуру та тіло її водія і доповідає обстановку на дорозі у Крим: "Кошмар! Ну как, нах#й, тут ездить?". ВIДЕО

У соціальних мережах поширили відеозапис, знятий на так званій "федеральній трасі "Новоросія", яка пролягає через тимчасово окуповані південні регіони України. Автор відео зафіксував наслідки точкового удару українського безпілотного літального апарата по вантажному автомобілю, що здійснював перевезення цим маршрутом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті влучання БпЛА фура з'їхала у кювет, а водій зазнав смертельних поранень - його тіло залишилося лежати на дорозі.

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