Россиянин по дороге в оккупированный Крым показал горящий на обочине грузовик: "Всё горит, нах#й". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россиянин, двигаясь в направлении временно оккупированного Крыма, запечатлел последствия удара украинских дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обочине дороги горел грузовик, поражённый беспилотниками, а автор видео рекомендует держаться подальше от основных дорог.
На кадрах видно, что сам водитель движется не по трассе, а по полю рядом с дорогой, пытаясь обойти опасный участок.
"По полям едем, еб#нуться! Всё горит нах#й!", — эмоционально комментирует россиянин.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+13 Валентин Коваль #620706
показать весь комментарий04.07.2026 11:23 Ответить Ссылка
+9 Ирина Александра
показать весь комментарий04.07.2026 11:28 Ответить Ссылка
+8 Urs
показать весь комментарий04.07.2026 11:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль