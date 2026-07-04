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Новости Видео Уничтожение российской техники Удары по логистике РФ
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Россиянин по дороге в оккупированный Крым показал горящий на обочине грузовик: "Всё горит, нах#й". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин, двигаясь в направлении временно оккупированного Крыма, запечатлел последствия удара украинских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обочине дороги горел грузовик, поражённый беспилотниками, а автор видео рекомендует держаться подальше от основных дорог.

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На кадрах видно, что сам водитель движется не по трассе, а по полю рядом с дорогой, пытаясь обойти опасный участок.

"По полям едем, еб#нуться! Всё горит нах#й!", — эмоционально комментирует россиянин.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

Крым (26037) логистика (145) дроны (7553)
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Топ комментарии
+13
А ти ***** туди прешся - безсмертний - чи шо?
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04.07.2026 11:23 Ответить
+9
хай їде- там дрон без цілі вже скоро впаде
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04.07.2026 11:28 Ответить
+8
у нього іпатєка, тому - без варіантів.
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04.07.2026 11:37 Ответить

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