Россиянин по дороге в оккупированный Крым показал горящий на обочине грузовик: "Всё горит, нах#й". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин, двигаясь в направлении временно оккупированного Крыма, запечатлел последствия удара украинских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обочине дороги горел грузовик, поражённый беспилотниками, а автор видео рекомендует держаться подальше от основных дорог.

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На кадрах видно, что сам водитель движется не по трассе, а по полю рядом с дорогой, пытаясь обойти опасный участок.

"По полям едем, еб#нуться! Всё горит нах#й!", — эмоционально комментирует россиянин.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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