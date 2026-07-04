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Росіянин дорогою до окупованого Криму показав палаючу на узбіччі вантажівку: "Всё горит нах#й". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин під час руху у напрямку тимчасово окупованого Криму зафільмував наслідки удару українських дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на узбіччі дороги палала вантажівка, уражена безпілотниками, а автор відео рекомендує триматися подалі від основних доріг.

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На кадрах видно, що сам водій рухається не трасою, а полем поблизу дороги, намагаючись оминути небезпечну ділянку.

"Полями едем, #бануться! Всё горит нах#й!", - емоційно коментує росіянин.

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Увага! Ненормативна лексика!

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Крим (14226) логістика (183) дрони (8641)
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Топ коментарі
+13
А ти ***** туди прешся - безсмертний - чи шо?
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04.07.2026 11:23 Відповісти
+9
хай їде- там дрон без цілі вже скоро впаде
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04.07.2026 11:28 Відповісти
+8
у нього іпатєка, тому - без варіантів.
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04.07.2026 11:37 Відповісти

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