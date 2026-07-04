Росіянин дорогою до окупованого Криму показав палаючу на узбіччі вантажівку: "Всё горит нах#й". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин під час руху у напрямку тимчасово окупованого Криму зафільмував наслідки удару українських дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на узбіччі дороги палала вантажівка, уражена безпілотниками, а автор відео рекомендує триматися подалі від основних доріг.
На кадрах видно, що сам водій рухається не трасою, а полем поблизу дороги, намагаючись оминути небезпечну ділянку.
"Полями едем, #бануться! Всё горит нах#й!", - емоційно коментує росіянин.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+13 Валентин Коваль #620706
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+9 Ирина Александра
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+8 Urs
показати весь коментар04.07.2026 11:37 Відповісти Посилання
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