Росіянин дорогою до окупованого Криму показав палаючу на узбіччі вантажівку: "Всё горит нах#й". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин під час руху у напрямку тимчасово окупованого Криму зафільмував наслідки удару українських дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на узбіччі дороги палала вантажівка, уражена безпілотниками, а автор відео рекомендує триматися подалі від основних доріг.

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На кадрах видно, що сам водій рухається не трасою, а полем поблизу дороги, намагаючись оминути небезпечну ділянку.

"Полями едем, #бануться! Всё горит нах#й!", - емоційно коментує росіянин.

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Увага! Ненормативна лексика!

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