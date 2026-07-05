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Дожди размыли могилы воинов на Национальном военном кладбище, - КЭКЦ. ВИДЕО

На территории Национального военного мемориального кладбища в Киевской области после ливня размыло дороги, а в зоне захоронений образовались провалы.

Об этом сообщает Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ), передает Цензор.НЕТ.

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Провалы в зоне захоронений

Так, сообщается, что в результате ливня размыты грунтовые дороги, местами провалился асфальт, а "вода бурлила и потоками несла нечистоты с территории кладбища в сторону Виты-Почтовой". Также отмечается, что КЭКЦ и накануне сообщал о повреждении инфраструктуры после непогоды.

"Теперь видна ещё одна опасная деталь - значительные провалы образовались непосредственно в зоне захоронений. Именно поэтому, вероятно, после ливня территорию поспешно закрыли, а рабочие суетились возле могил: провалы пришлось срочно засыпать", - рассказали в организации.

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Место для НВМК выбрано с нарушениями

В КЭКЦ подчеркивают, что это уже сложно назвать "обычным проседанием могил".

На фото видно не просто оседание грунта, а вымывание насыпного слоя, которым искусственно поднимали этот участок. И самое важное: самые большие проблемы возникли именно там, где гидрологи предупреждали о рисках из-за неэффективного водоотвода и дренажа.

"Один сильный ливень показал то, о чем общественность, гидрологи, экологи и специалисты говорили давно: место для НВМК выбрано с грубым игнорированием природных условий. Оно непригодно для кладбища", - добавили в организации.

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захоронения (258) непогода (869) Национальное военное мемориальное кладбище (46)
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Топ комментарии
+33
Дощі "розмили", а династія ЗЕлена "відмила" грошенят...
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05.07.2026 12:45 Ответить
+29
О це і вся правда про обкуреного ішака, який взявся за "відновлення" історичної памяті героїв минулого. Це безтолкове чмо глумиться над теперішніми героями, але намагається створити ілюзію "патріота-націоналіста" щодо героїв минулого. Ішак - фарисей, зрадник та мародер, який обовязково має понести покарання за свої численні злочини.
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05.07.2026 12:58 Ответить
+27
Всім керують менеджери, зараз вони в пошані, бо вміють піднести красиву картинку. Нині інженери не в пошані. Якби на належному рівні було все прораховано і передбачено, цього б не сталось.
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05.07.2026 12:49 Ответить

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