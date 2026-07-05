Дощі розмили могили воїнів на Національному військовому кладовищі, - КЕКЦ. ВIДЕО
На території Національного військового меморіального кладовища на Київщині після зливи розмило дороги, а в зоні поховань утворилися провали.
Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ), передає Цензор.НЕТ.
Провали в зоні поховань
Так, повідомляється, що внаслідок зливи розмито насипні дороги, місцями провалився асфальт, а "вода бурлила й потоками несла нечистоти з території кладовища в бік Віти-Поштової". Також зазначається, що КЕКЦ і напередодні повідомляв про пошкодження інфраструктури після негоди.
"Тепер видно ще одну небезпечну деталь - значні провали утворилися безпосередньо в зоні поховань. Саме тому, ймовірно, після зливи територію поспіхом закрили, а робочі метушилися біля могил: провали довелося терміново засипати", - розповіли в організації.
Місце для НВМК обрано з порушеннями
У КЕКЦ наголошують. Що це вже складно назвати "звичайним просіданням могил".
На фото видно не просто осідання ґрунту, а вимивання насипного шару, яким штучно піднімали цю ділянку. І найважливіше: найбільші проблеми з’явилися саме там, де гідрологи попереджали про ризики через неефективний водовідвід і дренаж.
"Одна сильна злива показала те, про що громада, гідрологи, екологи й фахівці говорили давно: місце для НВМК обране з грубим ігноруванням природних умов. Воно непридатне для кладовища", - додали в організації.
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