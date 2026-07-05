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Новини Відео Поховання на НВМК
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Дощі розмили могили воїнів на Національному військовому кладовищі, - КЕКЦ. ВIДЕО

На території Національного військового меморіального кладовища на Київщині після зливи розмило дороги, а в зоні поховань утворилися провали.

Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ), передає Цензор.НЕТ.

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Провали в зоні поховань

Так, повідомляється, що внаслідок зливи розмито насипні дороги, місцями провалився асфальт, а "вода бурлила й потоками несла нечистоти з території кладовища в бік Віти-Поштової". Також зазначається, що КЕКЦ і напередодні повідомляв про пошкодження інфраструктури після негоди.

"Тепер видно ще одну небезпечну деталь - значні провали утворилися безпосередньо в зоні поховань. Саме тому, ймовірно, після зливи територію поспіхом закрили, а робочі метушилися біля могил: провали довелося терміново засипати", - розповіли в організації.

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Місце для НВМК обрано з порушеннями

У КЕКЦ наголошують. Що це вже складно назвати "звичайним просіданням могил".

На фото видно не просто осідання ґрунту, а вимивання насипного шару, яким штучно піднімали цю ділянку. І найважливіше: найбільші проблеми з’явилися саме там, де гідрологи попереджали про ризики через неефективний водовідвід і дренаж.

"Одна сильна злива показала те, про що громада, гідрологи, екологи й фахівці говорили давно: місце для НВМК обране з грубим ігноруванням природних умов. Воно непридатне для кладовища", - додали в організації.

Також читайте: Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрили в Україні. ФОТО

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поховання (243) негода (814) Національне військове меморіальне кладовище (51)
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Топ коментарі
+33
Дощі "розмили", а династія ЗЕлена "відмила" грошенят...
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05.07.2026 12:45 Відповісти
+29
О це і вся правда про обкуреного ішака, який взявся за "відновлення" історичної памяті героїв минулого. Це безтолкове чмо глумиться над теперішніми героями, але намагається створити ілюзію "патріота-націоналіста" щодо героїв минулого. Ішак - фарисей, зрадник та мародер, який обовязково має понести покарання за свої численні злочини.
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05.07.2026 12:58 Відповісти
+27
Всім керують менеджери, зараз вони в пошані, бо вміють піднести красиву картинку. Нині інженери не в пошані. Якби на належному рівні було все прораховано і передбачено, цього б не сталось.
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05.07.2026 12:49 Відповісти

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