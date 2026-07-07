Бойцы 9-го разведбата впервые за время войны уничтожили редкий российский транспортер ПТС во время наведения переправы через Волчью. ВИДЕО

Российские войска продолжают безуспешно пытаться наладить переправы через реку Волчья в Харьковской области, теряя при этом даже редкую инженерную технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 9-го отдельного разведывательного батальона уничтожили российский плавающий транспортер ПТС во время очередной попытки оккупантов организовать переправу.

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По данным OSINT-исследователя Danspiun, это первый подтвержденный случай уничтожения такого транспортера за все время полномасштабной войны. Исследователь также обратил внимание, что у машины срезана кабина, что может свидетельствовать о кустарной модернизации или использовании гражданской модификации.

Ранее российские войска уже неоднократно использовали для переправ через Волчью как штатную инженерную технику, так и различные импровизированные конструкции, однако и на этот раз попытка закончилась потерей техники.

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