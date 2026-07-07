Бійці 9-го розвідбату вперше за час війни знищили рідкісний російський транспортер ПТС під час наведення переправи через Вовчу. ВIДЕО

Російські війська продовжують безуспішно намагатися налагодити переправи через річку Вовча на Харківщині, втрачаючи для цього навіть рідкісну інженерну техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 9-го окремого розвідувального батальйону знищили російський плаваючий транспортер ПТС під час чергової спроби окупантів облаштувати переправу.

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За даними OSINT-дослідника Danspiun, це перший підтверджений випадок знищення такого транспортера за весь час повномасштабної війни. Дослідник також звернув увагу, що машина має зрізану кабіну, що може свідчити про кустарну модернізацію або використання цивільної модифікації.

Раніше російські війська вже неодноразово застосовували для переправ через Вовчу як штатну інженерну техніку, так і різноманітні імпровізовані конструкції, однак і цього разу спроба завершилася втратою техніки.

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