РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10218 посетителей онлайн
Новости Видео Удары по Крыму
3 553 35

Россиянка жалуется и показывает пустые пляжи в оккупированном Крыму: "Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще"

Курортный сезон во временно оккупированном Крыму, судя по всему, складывается не так, как рассчитывали российские власти. Вместо толп отдыхающих местные жители показывают почти безлюдные пляжи и жалуются на опасность передвижения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовали видео, на котором россиянка эмоционально рассказывает, что на пляже в селе Веселое, в Кутлакской бухте, практически нет людей даже в разгар курортного сезона.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам женщины, ситуация выглядит катастрофически, ведь набережная остается почти пустой.

Оккупантка также отмечает, что поездки по трассе стали рискованными, а лишние несколько километров пути могут быть опасными.

"Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной", — жалуется россиянка на видео.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крым из символа аннексии превратился в главное бремя Кремля, — The Telegraph

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму произошли масштабные перебои с электроснабжением, раздался взрыв. ФОТО

Автор: 

Крым (26048) атака (1735) дроны (7579)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Яка огидна кацапська хрюканина 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
12.07.2026 11:39 Ответить
+15
А ти якого *** там шаришся?
показать весь комментарий
12.07.2026 11:35 Ответить
+15
Хавайте камені з неба 🤡🇷🇺🤡🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
12.07.2026 11:39 Ответить

Загрузка...

 
 