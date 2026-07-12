Росіянка скиглить та показує порожні пляжі в окупованому Криму: "Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще". ВIДЕО
Курортний сезон в тимчасово окупованому Криму, схоже, проходить не так, як розраховувала російська влада. Замість натовпів відпочивальників місцеві жителі показують майже безлюдні пляжі та скаржаться на небезпеку пересування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відео, на якому росіянка емоційно розповідає, що на пляжі в селі Веселе, у Кутлакській бухті, практично немає людей навіть у розпал курортного сезону.
За словами жінки, ситуація має катастрофічний вигляд, адже набережна залишається майже порожньою.
Окупантка також зазначає, що поїздки трасою стали ризикованими, а зайві кілька кілометрів шляху можуть бути небезпечними.
"Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной", - скиглить росіянка на відео.
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