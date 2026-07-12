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Российский зенитчик не удержал оружие и выпал из КамАЗа: "Ах#еть... Еб#ть его в рот... Рома, ты мне КамАЗ прострелил...". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, которая в очередной раз демонстрирует своеобразный уровень подготовки российских мобильных групп противовоздушной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время так называемых "учений" мобильных огневых групп один из рашистов, пытаясь открыть огонь по воздушной цели из кузова автомобиля, не удержал оружие.
Отдача раскрутила стрелка, после чего его буквально выбросило из машины, в то время как пулемет продолжил хаотично вращаться.
На видео слышно, как после инцидента оккупанты проверяют, все ли живы, а затем выясняют, что во время стрельбы был поврежден их КамАЗ.
"Все живы?.. Ах#еть... Еб#ть его в рот... Рома, ты мне КамАЗ прострелил", - эмоционально реагирует один из рашистов.
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+8 nevs nevs
показать весь комментарий12.07.2026 16:17 Ответить Ссылка
+7 Kiev_Kiev_777
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+7 Trevo Trow
показать весь комментарий12.07.2026 16:21 Ответить Ссылка
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